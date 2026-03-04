Encuentran el cadáver de un indigente en el contenedor en el que vivía, en Selva

El cadaver de un indigente español de 69 años fue descubierto ayer al mediodía en el contenedor marítimo en el que vivía, en las proximidades de Selva. Los trabajadores de un aserradero cercano hallaron el cuerpo sin vida por el olor que desprendía. Al parecer habría fallecido hace más de una semana. La Guardia Civil y un forense realizaron una inspección y no detectaron ningún indicio de violencia, por lo que todo apunta a que el hombre murió por causas naturales.

El cuerpo estaba en el interior de un contenedor marítimo en el que vivía, que está instalado en un solar en las afueras de Selva, junto a la carretera de Lluc. El habitáculo estaba lleno de enseres y basura, ya que al parecer el fallecido padecía el síndrome de Diógenes. Sobre las doce del mediodía, unos trabajadores de un aserradero cercano se acercaron al lugar porque habían notado un fuerte olor que salía de la vivienda precaria. Se asomaron a una ventana y vieron al hombre, inerte entre los muebles, por lo que avisaron de inmediato a la Policía Local de Selva.

Dotaciones de la Policía Local, la Guardia Civil y una comisión judicial con un forense acudieron rápidamente al lugar y confirmaron que el hombre llevaba fallecido varios días, probablemente más de una semana. Los investigadores realizaron una inspeccion ocular en el lugar y no detectaron ninguna señal de violencia, por lo que todo apunta a que el hombre falleció por causas naturales. El levantamiento del cadáver se produjo sobre las doce y media del mediodía.

El hombre fue identificado como un ciudadano español de 69 años. Al parecer llevaba años viviendo en el contenedor marítimo en condiciones muy precarias. Se espera que la autopsia determine de forma exacta las causas de la muerte.