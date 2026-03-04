Dos detenidos por agredir a una anciana para robarle en plena calle de Palma

La Policía Nacional arrestó el pasado sábado a dos jóvenes argelinos que presuntamente agredieron a una mujer septuagenaria a la salida de un supermercado de la zona de Jacint Verdaguer, en Palma, para robarle el teléfono y 330 euros que llevaba encima. La víctima no sufrió lesiones, aunque cuando llegaron los agentes al lugar estaba muy nerviosa.

Según informa la Policía, los hechos ocurrieron el sábado por la tarde, a la puerta de un supermercado en la zona de Jacinto Verdaguer, donde, según llamadas a la sala del 091, una mujer de avanzada edad había sido victima de un robo. Según los testigos de los hechos, los asaltantes habrían sido dos jóvenes que, tras cometer el asalto, huyeron corriendo.

Las patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) se entrevistaron con la víctima, una mujer septuagenaria. Estaba muy nerviosa y explicó que al salir del supermercado fue abordada por un joven, que la agarró fuertemente por los brazos, la zarandeó y la empujó hasta que la tiró al suelo. Entonces el agresor le quitó el teléfono móvil y el bolso en el que llevaba su documentación y 330 euros en efectivo

La anciana manifestó que otro joven se unió al agresor y los dos se marcharon corriendo a la carrera. Al mismo tiempo, otra dotación de la Policía Nacional se entrevistó con varios testigos, que aportaron la descripción de los sospechosos y la dirección en la que habían huido.

Las patrullas, con esta información, realizaron batidas por la zona. Poco después localizaron en la calle Indalecio Prieto a un joven con apariencia de haber estado corriendo y que, al ver al coche policial, aceleró el paso y trató de evitarlo. Este joven realizó movimientos erráticos, sin una direccion clara hasta que fue interceptado. Su descripción correspondía plenamente con la que habían dado los testigos, por lo que los agentes le arrestaron. Poco después otra patrulla localizó a un segundo hombre en la misma calle, que fue reconocido por algunos testigos del robo y detenido.