Una joven sustraía joyas a ancianas en plena calle en pueblos de Mallorca con la excusa de hacerles un masaje
La delincuente, que ocultaba la cara con una mascarilla, simulaba conocer a las víctimas y les decía que era enfermera
La Guardia Civil de Inca ha investigado a una joven de 29 años, como presunta autora de varios delitos de hurto de joyas a mujeres mayores en las localidades de Consell, Sineu y Lloseta. La delincuente, que llevaba la cara oculta con una mascarilla, saludaba a las víctimas como si las conociera, les decía que era enfermera y se ofrecía a hacerles un pequeño masaje allí mismo, lo que aprovechaba para quitarles los collares o pulseras que llevaban.
Los hechos se produjeron durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, así como en febrero de 2026. Según las denuncias interpuestas, la investigada se aproximaba a las víctimas cuando caminaban solas por la calle en Consell, Sineu y Lloseta. La mujer ocultaba el rostro con una mascarilla quirúrgica y se hacía pasar por una conocida de la zona para ganarse su confianza.
Una vez realizado ese primer contacto, decía ser enfermera y ofrecía realizar un masaje, momento en el que aplicaba cremas o aceites en la parte de las muñecas o cuello de las perjudicadas. Aprovechando esta situación y la distracción generada, sustraía las joyas de oro que llevaban puestas.
A raíz de las denuncias recibidas, agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Inca iniciaron gestiones para la identificación de la mujer, a la que una vez localizada se la investigó como presunta autora de seis delitos de hurto. La mujer tiene multitud de antecedentes por hechos similares.
