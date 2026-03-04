Los Bombers de Mallorca rescatan a dos excursionistas en Alcúdia y Banyalbufar
Los dos hombres han sido evacuados por aire con el helicóptero Milana
Los Bombers de Mallorca, con su helicóptero, sa Milana, han rescatado hoy al mediodía a dos excursionistas que se encontraban en dificultades en zonas montañosas de Alcúdia y Banyalbufar.
Según informan los Bombers, el primer servicio se ha llevado a cabo en el Puig de Sant Martí, en Alcúdia, donde un excursionista tenía problemas para concluir la ruta que había iniciado. Ante las dificultades para trasladarle por tierra, los bomberos han movilizado a su helicóptero, sa Milana, que lo ha evacuado por aire.
Poco después han recibido un segundo aviso que refería que un hombre de 85 años había sufrido una lesión en el tobillo que le impedía caminar en las proximidades de Banyalbufar. El helicóptero seguía en la zona, por lo que se encargó también de trasladarle hasta un lugar donde pudo recibir asistencia.
