Tribunales
Aplazado un juicio por agresión sexual en Palma al no comparecer la víctima
La Audiencia pide explicaciones a la mujer por no presentarse a la vista oral y estudia multarla
La Fiscalía pide una condena de siete años de cárcel para el procesado, que niega los hechos
La Audiencia Provincial de Palma tuvo que aplazar ayer un juicio por una agresión sexual porque la víctima no se presentó a la vista oral pese a haber sido correctamente citada. La sala suspendió el juicio a petición de la Fiscalía y anunció que pedirá explicaciones a la mujer por su incomparecencia sin descartar una sanción económica en caso de no justificar su ausencia. El ministerio público reclama una condena de siete años de cárcel para el procesado, que niega los hechos.
La mujer sostiene que en la madrugada del 3 de septiembre de 2022 el sospechoso abusó de ella. Según su versión, el hombre aprovechó que ella estaba dormida junto a su pareja en un sofá para introducirle los dedos en la vagina sin su consentimiento. El procesado, de 35 años, se enfrenta a una petición de siete años de cárcel por un delito de abuso sexual con penetración y al pago de una indemnización de 10.000 euros.
Tanto la denunciante como su pareja habían sido citados para declarar como testigos en el juicio, que debía celebrarse ayer en la sección segunda de la Audiencia Provincial. Ninguno de los dos acudió a la cita pese a que el tribunal dio media hora de margen. Al inicio de la sesión, la fiscal reclamó la suspensión del juicio al considerar que sus testimonios son "esenciales". La defensa se opuso, pero los magistrados acordaron el aplazamiento.
