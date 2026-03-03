Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Delincuencia

Roba un coche aparcado en doble fila en Palma y acaba estrellándose en Manacor

El sospechoso aprovechó un descuido de la dueña del vehículo para llevárselo el domingo por la mañana y unas horas después fue detenido tras sufrir un accidente

La comisaría de la Policía Nacional de Manacor.

Marcos Ollés

Palma

Un hombre ha sido detenido en Manacor tras estrellarse con un coche que había robado horas antes en Palma. El acusado aprovechó un descuido de la propietaria del vehículo para llevárselo y la mujer resultó herida al sufrir una caída cuando trataba de impedírselo, según informaron fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron el domingo, cuando la dueña de un Citroën DS3 dejó el coche en doble fila, abierto y con las llaves puestas, en una calle de las inmediaciones de la plaza de toros de Palma. La mujer se apeó y se dirigió a un edificio cercano para avisar a una persona con la que había quedado de que ya estaba allí.

En ese momento, un hombre aprovechó para meterse en el coche y robarlo. La propietaria se percató de lo que estaba ocurriendo y empezó a correr para tratar de evitar que el delincuente se llevara su vehículo, pero se cayó al suelo y sufrió diversas lesiones.

La perjudicada tuvo que ser atendida de estas heridas en un hospital. Estaba magullada, pero su estado no era grave. La mujer alertó de lo ocurrido a la Policía Nacional y presentó una denuncia por el robo del coche. La descripción del automóvil fue difundida entre todas las patrullas de servicio para intentar localizarlo. Al mismo tiempo, los allegados a la mujer publicaron una fotografía del coche en las redes sociales en busca de colaboración ciudadana.

El automóvil fue finalmente localizado a última hora de la tarde del mismo domingo en la zona de Manacor. Según explicaron fuentes policiales, el delincuente sufrió un accidente de tráfico con el coche robado y fue arrestado. Al parecer, perdió el control del turismo y se estrelló, aunque las fuentes consultadas no pudieron precisar si la colisión se produjo durante una persecución.

