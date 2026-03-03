Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hoteleros mallorquines en Oriente MedioAtaque a IránAlquiler turístico en pueblosMuere mujer yateRescate en EscorcaDemichelis RCD Mallorca
instagramlinkedin

Rescatan en buen estado al padre y al hijo perdidos en Escorca

El Grupo de Rescate de Montaña de los Bombers de Mallorca movilizó a sus efectivos de Inca y Sóller

Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca.

Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. / CONSELL DE MALLORCA - Archivo

EP

Palma

Los servicios de rescate han localizado al padre y el hijo perdidos en Escorca. Ambos fueron encontrados en buen estado y se les acompañó hasta su coche, según han informado los Bomberos de Mallorca.

El Grupo de Rescate de Montaña (GRM) informó a las 21.00 horas de este lunes de que ya estaban en marcha las labores de búsqueda después de que el padre y su hijo avisaran de que estaban perdidos y necesitaban ayuda. Para el rescate, se activaron el GRM de los municipios de Inca y Sóller.

Noticias relacionadas

Otros rescates

Asimismo, este lunes también se procedió a otro rescate en Artà, Talaia de Son Jaumell, después de que una mujer haya sufrido una caída y se haya lesionado el tobillo. Y otro más en la zona de Cavall Bernat después de que dos jóvenes no pudiesen continuar su ruta.

TEMAS

  • sucesos
  • rescates en Mallorca
  • Sucesos en Mallorca
  • Bombers de Mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Deniegan el teletrabajo a una mujer que no puede vivir en Mallorca por el alto precio de la vivienda
  2. Investigan la muerte de una mujer en un megayate en el puerto de Palma
  3. Agentes de viajes de Baleares: se abren rutas alternativas para volver a casa tras el cierre aéreo en Oriente Medio
  4. Obligan a readmitir a un médico de Palma al que habían despedido por retrasos y fallos en diagnósticos y tratamientos
  5. Denuncian el cierre de un camino histórico en Sant Llorenç des Cardassar y piden su reapertura inmediata
  6. Cerrado, deteriorado y sin fecha de apertura: Cort sigue sin definir el futuro de la pasarela de Son Forteza
  7. Martín Demichelis, en su presentación con el Mallorca: 'Quien se crea que es titular está equivocado y quien se crea relegado, también
  8. Víctor Madera ha comprado Capocorb Nou a los magnates kuwaitíes por doce millones

Rescatan en buen estado al padre y al hijo perdidos en Escorca

Rescatan en buen estado al padre y al hijo perdidos en Escorca

Buscan a un padre y a su hijo perdidos en Escorca

Roba un coche aparcado en doble fila en Palma y acaba estrellándose en Manacor

Roba un coche aparcado en doble fila en Palma y acaba estrellándose en Manacor

Investigan la muerte de una mujer en un megayate en el puerto de Palma

Investigan la muerte de una mujer en un megayate en el puerto de Palma

Detenido por robar ropa valorada en 7.000 euros y quebrantar la orden que le prohibía entrar en Palma

Detenido por atracar a un taxista en Son Banya: "¡Dame 50 euros o te clavo el cuchillo!"

Detenido por atracar a un taxista en Son Banya: "¡Dame 50 euros o te clavo el cuchillo!"

Un conductor ebrio se estrella contra una casa en s'Illot y se queda dormido

Denuncian a una conductora de 75 años por usar la tarjeta de discapacitado de un familiar que murió en 2022

Denuncian a una conductora de 75 años por usar la tarjeta de discapacitado de un familiar que murió en 2022
Tracking Pixel Contents