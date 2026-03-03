Rescatan en buen estado al padre y al hijo perdidos en Escorca
El Grupo de Rescate de Montaña de los Bombers de Mallorca movilizó a sus efectivos de Inca y Sóller
Los servicios de rescate han localizado al padre y el hijo perdidos en Escorca. Ambos fueron encontrados en buen estado y se les acompañó hasta su coche, según han informado los Bomberos de Mallorca.
El Grupo de Rescate de Montaña (GRM) informó a las 21.00 horas de este lunes de que ya estaban en marcha las labores de búsqueda después de que el padre y su hijo avisaran de que estaban perdidos y necesitaban ayuda. Para el rescate, se activaron el GRM de los municipios de Inca y Sóller.
Otros rescates
Asimismo, este lunes también se procedió a otro rescate en Artà, Talaia de Son Jaumell, después de que una mujer haya sufrido una caída y se haya lesionado el tobillo. Y otro más en la zona de Cavall Bernat después de que dos jóvenes no pudiesen continuar su ruta.
