Detenido por amenazar con un cuchillo a varias personas en un bar de Son Roca, en Palma

Un joven de 24 años, que podría sufrir un trastorno mental, ha sido detenido esta mañana tras amenazar con un cuchillo a varias personas en la terraza de un bar en la barriada palmesana de Son Roca. Los clientes del establecimiento se han defendido y le han arrojado varias sillas, que le han causado una herida en la cabeza. Poco antes el mismo hombre había protagonizado un altercado en el hospital de Son Espases, en cuyo departamento de Psiquiatría ha quedado ingresado tras el episodio de las amenazas.

Según informan fuentes policiales, el joven ha provocado a primera hora de hoy un incidente violento en el hospital de Son Espases, donde ha insultado y amenazado a varias personas. Los vigilantes de seguridad del recinto han solicitado presencia policial. Una vez allí, los agentes y el personal de seguridad privada han logrado tranquilizar al individuo, que se ha marchado voluntariamente.

Poco después, sobre las nueve de la mañana, la central del 091 ha recibido avisos de que se estaba produciendo un altercado en un bar de la calle Cap Formentor, en Son Roca. Según han relatado los testigos, un hombre había sacado un cuchillo de cocina de unos doce centímetros de hoja y había amenazado a los clientes y al dueño del local, que se habían defendido arrojándole las sillas de la terraza.

Muy alterado

La patrulla policial arrestó al presunto autor de las amenazas y comprobó que se trataba del mismo joven que poco antes había causado el incidente en el hospital de Son Espases. El hombre tenía una brecha en la cabeza, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia. Los sanitarios le pusieron varios puntos de sutura y el joven fue trasladado por la Policía a la comisaría de s'Escorxador.

Sin embargo, una vez allí, el detenido se mostró muy alterado, y de nuevo fue necesario la intervención de otra ambulancia del 061 para tranquilizarle. Ante los síntomas de que podía sufrir algún trastorno mental, el joven fue conducido de nuevo a Son Espases, donde ha quedado ingresado a la espera de ser valorado en el departamento de Psiquiatría.