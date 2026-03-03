Detenida una pareja por golpear a un hombre y dejarle inconsciente para robarle en el Paseo Marítimo de Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una pareja, ambos de nacionalidad española, que presuntamente golpearon en la cabeza a un hombre, al que dejaron inconsciente, para robarle en el Paseo Marítimo de Palma. Los arrestados, dos delincuentes habituales, están acusados también de realizar compras con la tarjeta sustraída a la víctima y de robos en interior de un vehiculo y en un domicilio en Sineu.

El Grupo de Investigación Oeste de la Policía Nacional inició una investigación para identificar y localizar a los presuntos autores de varios robos con fuerza y un robo con violencia acaecidos entre los meses de diciembre del 2025 y mediados de enero de este año.

En un primer momento la investigación se llevo a cabo tras la denuncia por un robo con violencia que ocurrió en el Paseo Marítimo de Palma, en el que, según las manifestaciones de la victima, recibió un golpe por detrás cuando se disponía a coger un taxi y perdió el conocimiento. Una vez que recuperó el sentido se percató de que le habían sustraído un teléfono móvil, diversa documentación personal y tarjetas de crédito.

En el transcurso de la investigación, los agentes constataron que días mas tarde a los hechos, una pareja había intentado vender el móvil robado en un establecimiento de segunda mano. Tras numerosas gestiones los agentes pudieron identificar plenamente a los dos.

Los policías nacionales también comprobaron que los presuntos autores habían realizado varias compras en un supermercado cercano al Paseo Marítimo, donde pagaron con las tarjetas sustraídas pocas horas después de robo,

Otros robos

Mientras tanto, los agentes de la Comisaria de Oeste llevaron a cabo la investigación de otro hecho ocurrido en el centro de Palma, un robo en el interior de un vehículo. El dueño denunció haber encontrado una ventanilla fracturada y le faltaban unas gafas, diversa documentación personal, dinero en efectivo y un teléfono móvil. Nuevas gestiones permitieron confirmar que la misma pareja había intentado vender el teléfono sustraído en el coche.

Posteriormente, la Guardia Civil de Sineu trasladó al Grupo de Investigación de la Comisaria de Oeste un atestado en el que un vecino de la localidad había denunciado un robo en su domicilio mientras su madre dormía en el interior de la vivienda. Le habían sustraído, entre otros efectos, un teléfono móvil y documentación personal.

Realizadas la correspondientes pesquisas, los agentes pudieron confirmar que los presuntos autores serían la pareja autora de los dos hechos anteriores. Además, constataron que la mujer habría realizado el cambio de titularidad de la linea telefónica del móvil sustraído en Sineu, poniéndolo a su nombre y que realizó este utilizando los datos personales del denunciante gracias a que tenia su DNI.

Una vez comprobada la autoría de todos los hechos denunciados, el grupo de Investigación de la Comisaria de Oeste llevo a cabo un dispositivo de búsqueda de la pareja, que fue detenida el lunes, como presuntos autores de dos robos con fuerza, un robo con violencia, un delito de estafa, otro de receptación y un delito de usurpación de identidad.

El Grupo de Investigación de la Comisaria de Oeste continúa con la investigación abierta, ya que no descartan que la pareja detenida sean los presuntos autores de otros delitos denunciados en las últimas semanas.