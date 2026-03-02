Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigan la muerte de una mujer en un megayate en el puerto de Palma

El cuerpo de la víctima, de unos 45 años y que formaba parte de la tripulación, fue hallado anoche en uno de los camarotes del Lind, amarrado en el Moll Vell

El médico forense no apreció signos evidentes de violencia y la Guardia Civil está a la espera de los resultados de la autopsia para avanzar en las pesquisas

El megayate Lind, donde fue hallado el cadáver de la mujer anoche en el puerto de Palma.

El megayate Lind, donde fue hallado el cadáver de la mujer anoche en el puerto de Palma. / Superyachts.com

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Guardia Civil está investigando la muerte de una mujer de unos 45 años en el interior de un megayate atracado en el puerto de Palma. El cadáver de la víctima, que formaba parte de la tripulación del barco, fue hallado anoche en uno de los camarotes. El médico forense no apreció signos de violencia en el cuerpo y los investigadores están a la espera de los resultados de la autopsia, que se practicará en las próximas horas, para avanzar en las pesquisas.

Según ha informado fuentes de la investigación a Diario de Mallorca, el hallazgo se produjo el lunes por la noche en el megayate Lind, una embarcación de lujo de 52 metros de eslora que está amarrada en el Moll Vell, en el puerto de Palma. Desde la embarcación alertaron de que una mujer estaba inerte en el interior de uno de los camarotes. Los servicios sanitarios acudieron al lugar, pero ya solo pudieron certificar su muerte, que fue notificada al juzgado de guardia de Palma.

Trabajaba en el megayate

Un médico forense y agentes de la Guardia Civil acudieron al megayate y pusieron en marcha una investigación para tratar de determinar lo ocurrido. El forense examinó el cadáver de la mujer, de unos 45 años y que trabajaba en el megayate. No encontró signos de violencia y no fue posible determinar con certeza la causa de la muerte. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma. Allí está previsto que se practique la autopsia, previsiblemente mañana, para tratar de confirmar cómo falleció la mujer.

Interior del megayte Lind.

Interior del megayte Lind. / Superyachts.com

Mientras tanto, los agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo una inspección ocular del camarote en el que apareció el cadáver y tomaron declaración a posibles testigos. Según las primeras pesquisas, el cuerpo fue hallado por los compañeros de la mujer, que acudieron a su estancia al no tener noticias de ella durante horas. En principio, los investigadores no han encontrado indicios de la implicación de otras personas en la muerte, pero están a la espera de los resultados de la autopsia para esclarecer lo ocurrido.

300.000 euros semanales

El megayate Lind, construido en 2010, tiene 52 metros de eslora y capacidad para 11 invitados en cinco suites con servicio a cargo de una tripulación de 13 personas. Está disponible para alquilar por un precio que ronda los 300.000 euros semanales, según figura en las páginas web del sector. Su propietario es Peter Alexander Wacker, un empresario alemán vinculado a Wacker Chemie, uno de los gigantes de la industria química en Europa.

