Detenido por robar ropa valorada en 7.000 euros y quebrantar la orden que le prohibía entrar en Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de robar ropa valorada en 7.000 euros en varias tiendas de Palma. El acusado ya fue arrestado hace unas semanas como presunto miembro de una banda acusada de cometer 78 robos en comercios y tenía prohibido desde entonces entrar en la ciudad. Ahora está acusado de seis delitos de quebrantamiento y doce de hurto y ha ingresado en prisión por orden judicial.

El pasado domingo, agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional identificaron en la zona de Camp Redó al sospechoso constaba una orden de alejamiento de la capital balear por haber hurtado en varias tiendas de ropa durante las últimas semanas. Quedó entonces detenido por un delito de quebrantamiento.

La Policía Judicial de la Comisaría Centro descubrió después que el acusado estaba detrás de una oleada de robos cometidos días atrás en varios comercios de Palma. Pudieron averiguar que habría quebrantado en otras cinco ocasiones la medida cautelar y le imputan doce hurtos en una misma franquicia del sector textil, donde robó productos valorados en unos 7.000 euros.