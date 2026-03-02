Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mallorquines atrapados en Oriente MedioAtaque a IránDeniegan teletrabajoVíctor MaderaCierre camino público
instagramlinkedin

Investigación

Detenido por robar ropa valorada en 7.000 euros y quebrantar la orden que le prohibía entrar en Palma

El sospechoso, que ha ingresado en prisión, forma parte de una banda acusada de casi 80 hurtos en comercios de la ciudad

La Policía Nacional ha detenido el acusado.

La Policía Nacional ha detenido el acusado. / POLICÍA NACIONAL

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de robar ropa valorada en 7.000 euros en varias tiendas de Palma. El acusado ya fue arrestado hace unas semanas como presunto miembro de una banda acusada de cometer 78 robos en comercios y tenía prohibido desde entonces entrar en la ciudad. Ahora está acusado de seis delitos de quebrantamiento y doce de hurto y ha ingresado en prisión por orden judicial.

El pasado domingo, agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional identificaron en la zona de Camp Redó al sospechoso constaba una orden de alejamiento de la capital balear por haber hurtado en varias tiendas de ropa durante las últimas semanas. Quedó entonces detenido por un delito de quebrantamiento.

Noticias relacionadas y más

La Policía Judicial de la Comisaría Centro descubrió después que el acusado estaba detrás de una oleada de robos cometidos días atrás en varios comercios de Palma. Pudieron averiguar que habría quebrantado en otras cinco ocasiones la medida cautelar y le imputan doce hurtos en una misma franquicia del sector textil, donde robó productos valorados en unos 7.000 euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • ropa
  • Mallorca
  • sucesos
  • Palma
  • robos
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Víctor Madera ha comprado Capocorb Nou a los magnates kuwaitíes por doce millones
  2. Morlanes, sobre la situación del Mallorca: 'Demichelis nos hará ver que no somos tan malos como la tabla refleja
  3. Luna de miel con final inesperado: Siete mallorquines atrapados en Malé por los bombardeos a Irán
  4. Un edificio inacabado desde hace 20 años en Andratx se transformará en pisos de precio limitado para residentes
  5. Aida Ordóñez, mallorquina que viu als Estats Units: «La gent aquí no camina: s’empra el cotxe per a qualsevol cosa»
  6. Un fondo de inversión compra un edificio en Palma y deja a cuatro familias al borde del desahucio
  7. El excursionista Antoni Servera: “La Gran Ruta del Llevant es diferente y accesible para todos”
  8. La ZBE de Sóller arranca con un aluvión de turistas saltándose las restricciones

Detenido por robar ropa valorada en 7.000 euros y quebrantar la orden que le prohibía entrar en Palma

Detenido por atracar a un taxista en Son Banya: "¡Dame 50 euros o te clavo el cuchillo!"

Detenido por atracar a un taxista en Son Banya: "¡Dame 50 euros o te clavo el cuchillo!"

Un conductor ebrio se estrella contra una casa en s'Illot y se queda dormido

Denuncian a una conductora de 75 años por usar la tarjeta de discapacitado de un familiar que murió en 2022

Denuncian a una conductora de 75 años por usar la tarjeta de discapacitado de un familiar que murió en 2022

Herido grave un joven de 23 años al caer de nueve metros en el Baluard des Princep de Palma

Sorprenden a un conductor paquistaní sin carné en Palma con tres permisos falsos de su país y de Estados Unidos

Sorprenden a un conductor paquistaní sin carné en Palma con tres permisos falsos de su país y de Estados Unidos

Tres detenidos por circular por Palma de forma temeraria con un coche robado

Tres detenidos por circular por Palma de forma temeraria con un coche robado

Desmantelan una plantación de marihuana de gran tamaño en un piso de Santa Catalina

Tracking Pixel Contents