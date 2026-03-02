Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Delincuencia

Detenido por atracar a un taxista en Son Banya: "¡Dame 50 euros o te clavo el cuchillo!"

El sospechoso ha ingresado en prisión por un delito de robo con violencia

Agentes de la Policía Nacional durante una actuación en Son Banya

Agentes de la Policía Nacional durante una actuación en Son Banya / POLICÍA NACIONAL

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por atracar a un taxista en el poblado de Son Banya, en Palma. "¡Dame 50 euros o te clavo el cuchillo!", le dijo mientras le intimidaba con un arma blanca. El sospechoso fue arrestado poco después y ha ingresado ya en prisión por orden judicial, acusado de un delito de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo de madrugada, según ha informado la Policía Nacional. Un taxista recogió a un cliente en Peguera (Calvià) para llevarlo hasta el Coll d'en Rebassa. Durante el trayecto todo transcurrió con normalidad y sin ningún tipo de percance. Sin embargo, cuando se aproximaban a su destino, el cliente le dijo al taxista que le dejara en Son Banya.

La víctima así lo hizo. Cuando estaban ya en Son Banya, el conductor le pidió que le pagara el importe de la carrera. El pasajero sacó entonces un cuchillo de grandes dimensiones de entre sus ropas, lo exhibió a modo intimidatorio y le dijo: “¡Dame 50 euros o te clavo el cuchillo!".

La víctima trató de calmar al atracador, pero este insistió en que o le daba el dinero o le iba a clavar el cuchillo. Ya cuando se iba, añadió. "No llames a la Policía, dame tu número y te devuelvo 100 euros”.

El taxista salió del poblado y llamó a la Policía Nacional. Varias patrullas acudieron rápidamente a Son Banya y se entrevistaron con él para conocer las características físicas del asaltante. Los agentes dieron varias batidas por la zona y consiguieron dar con él. Al ver a los policías, hizo ademán de meterse las manos en los pantalones para sacar algo de entre sus pertenencias. Los agentes tuvieron que desenfundar sus armas reglamentarias para ordenarle que se tirara al suelo y tuviera las manos a la vista. Tras deponer su actitud, quedó detenido.

El hombre llegó a reconocer la autoría del robo y fue traslado a comisaría para ser interrogado. El juez de guardia decretó después su ingreso en prisión.

