Denuncian a una conductora de 75 años por usar la tarjeta de discapacitado de un familiar que murió en 2022

La Policía Local de Palma ha denunciado a una mujer española de 75 años que utilizaba la tarjeta de discapacitado de un familiar fallecido en 2022 para aparcar en las zonas reservadas.

El caso fue detectado por agentes del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) el pasado 19 de febrero. Durante un dispositivo de control de los estacionamientos reservados para personas con movilidad reducida (PMR), la dotación policial encontró un vehículo estacionado en una de estas plazas debidamente señalizadas. Al inspeccionar la tarjeta exhibida en el salpicadero, los policías comprobaron que estaba caducada desde abril de 2024.

Tras realizar diversas gestiones para encontrar al dueño del automóvil, los agentes identificaron a la conductora. De este modo, constataron que el titular de la tarjeta había fallecido en junio de 2022. La mujer reconoció que sabía que no podía utilizar la tarjeta y que además ya no estaba en vigor.

La Policía Local requisó el documento y tramitó una denuncia por infracción de la Ley de Accesibilidad. Este tipo de conductas pueden acarrear, además de una sanción administrativa en forma de multa, posibles responsabilidades penales.

La Policía Local de Palma recuerda que el uso indebido de estos espacios y documentos perjudica de forma grave el derecho a la movilidad de las personas que realmente necesitan estas reservas de estacionamiento.