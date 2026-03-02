Un conductor ebrio se estrella contra una casa en s'Illot y se queda dormido
La Policía Local de Manacor ha denunciado al hombre, que ha quintuplicado la tasa de alcoholemia
Un conductor ebrio se ha estrellado con su furgoneta contra una casa esta mañana en s'Illot, en Manacor. El hombre se ha quedado dormido después y ha sido sorprendido por la Policía Local, que lo ha denunciado. El acusado ha quintuplicado la tasa máxima de alcohol permitida.
Los hechos, según ha informado la Policía Local, han ocurrido este martes hacia las siete y media de la mañana. Una patrulla recorría el municipio cuando han visto que una furgoneta estaba parada tras haber colisionado contra la fachada de una vivienda en la zona de s'Illot.
Los agentes se han acercado al vehículo y han comprobado que en el interior había un hombre dormido sobre el volante, con el motor apagado. Tras despertarlo, comprobar que no presentaba lesiones e identificarlo, lo han sometido a una prueba de alcoholemia. El resultado ha sido de 1,16 miligramos por litro de aire espirado, casi cinco veces el máximo permitido.
Los policías han instruido diligencias por un delito contra la seguridad vial y han informado al hombre de su condición de investigado. Además, la furgoneta ha quedado inmovilizada. Los agentes han realizado también gestiones para comunicar los daños a los propietarios de la vivienda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Víctor Madera ha comprado Capocorb Nou a los magnates kuwaitíes por doce millones
- Morlanes, sobre la situación del Mallorca: 'Demichelis nos hará ver que no somos tan malos como la tabla refleja
- Luna de miel con final inesperado: Siete mallorquines atrapados en Malé por los bombardeos a Irán
- Un edificio inacabado desde hace 20 años en Andratx se transformará en pisos de precio limitado para residentes
- Aida Ordóñez, mallorquina que viu als Estats Units: «La gent aquí no camina: s’empra el cotxe per a qualsevol cosa»
- Un fondo de inversión compra un edificio en Palma y deja a cuatro familias al borde del desahucio
- El excursionista Antoni Servera: “La Gran Ruta del Llevant es diferente y accesible para todos”
- La ZBE de Sóller arranca con un aluvión de turistas saltándose las restricciones