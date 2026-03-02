Un conductor ebrio se estrella contra una casa en s'Illot y se queda dormido

Un conductor ebrio se ha estrellado con su furgoneta contra una casa esta mañana en s'Illot, en Manacor. El hombre se ha quedado dormido después y ha sido sorprendido por la Policía Local, que lo ha denunciado. El acusado ha quintuplicado la tasa máxima de alcohol permitida.

Los hechos, según ha informado la Policía Local, han ocurrido este martes hacia las siete y media de la mañana. Una patrulla recorría el municipio cuando han visto que una furgoneta estaba parada tras haber colisionado contra la fachada de una vivienda en la zona de s'Illot.

Los agentes se han acercado al vehículo y han comprobado que en el interior había un hombre dormido sobre el volante, con el motor apagado. Tras despertarlo, comprobar que no presentaba lesiones e identificarlo, lo han sometido a una prueba de alcoholemia. El resultado ha sido de 1,16 miligramos por litro de aire espirado, casi cinco veces el máximo permitido.

Los policías han instruido diligencias por un delito contra la seguridad vial y han informado al hombre de su condición de investigado. Además, la furgoneta ha quedado inmovilizada. Los agentes han realizado también gestiones para comunicar los daños a los propietarios de la vivienda.