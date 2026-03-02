Bombers de Mallorca realizan tres rescates de montaña en un solo día en Artà, Cavall Bernat y Escorca
Dotaciones de rescate de montaña de los Bombers de Mallorca han participado durante el día de hoy en un total de tres rescates.
Hacia las doce de la mañana los bomberos del Parc d'Artà y el helicóptero 'Milana' se han desplazado hasta Atalaia de Son Jaumell, en Artà, para auxiliar a una mujer que se había lesionado el tobillo a causa de una caída.
El segundo rescate se ha producido a las tres del mediodía, en la zona de Cavall Bernat, donde efectivos del GRM de Inca y Sóller, con el soporte de 'Milana', han intervenido para rescatar a dos jóvenes de entre un grupo de ocho que no podían continuar con la ruta.
En estos momentos hay un tercer rescate en curso por la zona de Escorca, done un padre y su hijo han avisado de que se encuentran perdidos y necesitan ayuda.
