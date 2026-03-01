Tres detenidos por circular por Palma de forma temeraria con un coche robado

Tres jóvenes circulaban por el centro de Palma y por la Vía de Cintura a toda velocidad con un coche robado poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía y a los transeúntes. Tras golpear la rueda del automóvil contra un bordillo, lo abandonaron y huyeron a la carrera. Agentes de la Policía Nacional les detuvieron poco después por presuntos delitos de robo con fuerza de vehículo, resistencia y desobediencia a agente de la autoridad.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado miércoles en Palma. Agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional se encontraban patrullando por la zona centro de Palma cuando se toparon con un vehículo que circulaba a gran velocidad. El automóvil que conducían figuraba como robado desde el pasado domingo 22 de febrero.

Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes del automóvil robado realizaron una alocada huida con maniobras evasivas para tratar de escapar de los agentes. En un momento dado, accedieron a gran velocidad a la Vía de Cintura después de no respetar numerosas señales de circulación. También efectuaron bruscos cambios de sentido y representaron un claro peligro para el resto de usuarios de la vía.

Durante su escapada, una rueda delantera del automóvil de los fugitivos golpeó contra un bordillo y perdieron el control. Al quedar el neumático dañado, no pudieron continuar conduciendo. Dos de ellos abandonaron el vehículo y emprendieron la huida a la carrera por la carretera de Sóller. Mientras, dentro del coche quedó un tercero. Pero también se marchó y dejó el motor encendido.

Dispositivo de búsqueda

Desde la central de la Policía Nacional se trasladó las características físicas, vestimenta y dirección de huida de los tres fugitivos. A partir de este momento, las patrullas iniciaron diversas gestiones para la localización de estos. Acto seguido se activó un dispositivo de búsqueda de todos ellos. El radio de actuación se amplió al polígono Son Castelló hasta la calle General Riera.

Así, una de las patrullas localizó a uno de los tres fugados. Este se encontraba deambulando por el cauce seco de un torrente del polígono Son Castelló. Cuando se percató de la presencia policial, intentó escapar. No obstante fue interceptado antes de que lograra evadirse de nuevo.

Paralelamente, otra patrulla policial se topó con otro de los tres jóvenes y cuyas características se correspondían con las aportadas. Este se disponía a cruzar a la carrera la carretera de Sóller hacia Alfonso el Magnánimo. Antes de que pudiera escapar, se le detuvo.

Mientras, el tercero fue localizado e interceptado cuando se disponía a saltar una valla que daba acceso a un centro médico. Cercano al lugar del los hechos. Al proceder a su cacheo antes de su traslado, le intervinieron un teléfono móvil que no tenía tarjeta SIM y no pudo justificar que fuera de su propiedad.

Al realizar la inspección del coche que habían dejado abandonado, los agentes de la Policía Nacional encontraron en el maletero una cizalla y un martillo metálico. Ambas herramientas fueron intervenidas. El dueño del vehículo indicó que este presentaba numerosos daños y que faltaban diversos efectos en su interior.

Finalmente, los tres individuos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, resistencia y desobediencia a la autoridad.