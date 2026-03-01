Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorprenden a un conductor paquistaní sin carné en Palma con tres permisos falsos de su país y de Estados Unidos

Agentes de la Policía Local de Palma le han investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y otro de falsedad documental

Los carnés falsos que presentó un conductor en Palma que nunca obtuvo el permiso.

Los carnés falsos que presentó un conductor en Palma que nunca obtuvo el permiso. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un conductor sin permiso de 46 años, de nacionalidad paquistaní, fue interceptado en Palma mientras estaba mal estacionado en su coche. Cuando agentes de la Policía Local de Palma le pidieron la documentación, este aportó carnés de conducir falsos de Pakistán y de Estados Unidos. A continuación fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y otro de falsificación de documento oficial.

Los hechos se remontan al pasado 11 de febrero en la calle Torcuato Luca de Tena de Palma. Una patrulla del Equipo Comunitario de la Proximidad de la Policía Local de Palma observó cómo un coche estaba mal estacionado en un carril de circulación. Cuando le requirieron la documentación al conductor, este mostró hasta tres supuestos permisos de conducir internacionales. Uno de ellos estaba supuestamente expedido en Pakistán y dos en Estados Unidos.

Al percatarse de notorias irregularidades en estos documentos, los agentes le intervinieron dichos carnés. En los días sucesivos se llevó a cabo una exhaustiva investigación técnica. Un agente de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) de la Policía Local de Palma, experto en documentoscopia, realizó una minuciosa inspección ocular de los permisos para determinar su autenticidad.

Análisis pericial

El análisis pericial concluyó que los documentos eran falsos o 'de fantasía'. Carecían de las medidas de seguridad oficiales y tenían capacidad de inducir a error. La investigación determinó que el conductor no había obtenido nunca ningún permiso de conducir válido. A continuación se le informó de que estaba investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y otro de falsedad documental. El atestado policial fue remitido al juzgado de guardia.

