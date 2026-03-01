“¡Te voy a reventar todo esto, te voy a destrozar la tienda!”, amenaza con un palo al dueño de un establecimiento de Palma

"¡Te voy a reventar todo esto, te voy a destrozar la tienda!", le espetó un cliente al dueño de un establecimiento de Palma mientras esgrimía un grueso palo de 60 centímetros. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, de origen colombiano, como presunto autor de un delito de amenazas graves.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado lunes en una tienda del barrio palmesano de Son Canals. El dueño del comercio había vendido un año y medio un patinete averiado a un cliente para que este lo intentara venderlo por piezas. Este se personó de nuevo y le reclamó la factura y el cargador después de que, supuestamente, lo hubiera vendido a un tercero.

El propietario del comercio le explicó que no le podía proporcionar ninguna de las dos cosas que le reclamaba porque no disponía de ellas. En primer lugar, le golpeó en la cara y luego se fue a su vehículo a recoger un palo de gran tamaño. Mientras lo empuñaba, le amenazó con destrozarle toda la tienda.

Encerrado en su local

Para tratar de evitar la agresión, el dueño del negocio se encerró en el local, al aprovechar que el individuo había salido al exterior. De esta manera evitó que este pudiera entrar y causar daños tanto a él como a su establecimiento. Después de examinar el coche del presunto agresor, los policías encontraron en el asiento del copiloto el palo que este había empuñado previamente. A continuación fue detenido por un presunto delito de amenazas graves.

.