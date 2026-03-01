Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido grave un joven de 23 años al caer de nueve metros en el Baluard des Princep de Palma

La víctima ha sidoi traslada en un UVI móvil a Son Espases después de ser atendido por el personal sanitario

La puerta principal del servicio de Urgencias de Son Espases.

La puerta principal del servicio de Urgencias de Son Espases. / Irene R. Aguado

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un joven de 23 años ha resultado herido grave al precipitarse la noche del sábado desde una altura de nueve metros la noche del sábado en el Baluard des Princep. Las asistencias sanitarias han estabilizado a la víctima y la han trasladado en una UVI móvil a Son Espases. Agentes de la Policía Nacional, por su parte, han abierto una investigación para tratar de averiguar el origen de la caída y si hubiera alguna otra persona implicada.

Los hechos han ocurrido poco antes de la medianoche de este domingo en los muros del Baluard des Princep. Un joven de 23 años se encontraba junto al muro y, de repente, se ha precipitado desde una altura de unos nueve metros y ha quedado tendido en el suelo. Tras recibir una llamada los servicios de emergencias, un dispositivo especial se ha encaminado hasta allí.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma han acudido con celeridad al Baluard des Princep para averiguar qué había ocurrido. Por su parte, las asistencias sanitarias del Ib-salut han movilizado una UVI móvil y una ambulancia convencional.

Código trauma

Una vez estabilizado, los facultativos han activado al código trauma de preaviso hospitalario y el joven ha sido trasladado a Son Espases, donde ha quedado ingresado en estado grave. Mientras, los agentes de la Policía Nacional tratan de reconstruir cómo se produjo la caída que le causó varias lesiones.

