Desmantelan una plantación de marihuana de gran tamaño en un piso de Santa Catalina

Un piso del barrio palmesano de Santa Catalina albergaba una plantación con más de un centenar de ejemplares de marihuana. Todos los aparatos y lámparas que utilizaba el morador para favorecer su cultivo estaban enganchados de manera ilegal a la red. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por un presunto delito de tráfico de drogas y por defraudación de fluido eléctrico Bajo un sofá le intervinieron un revólver con un cartucho en el tambor.

La actuación policial se produjo la semana pasada. Agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional pusieron en marcha la fase de explotación de una investigación por supuesto tráfico de drogas en un inmueble del barrio palmesano de Santa Catalina. Los investigadores averiguaron que en un piso se había instalado una plantación de marihuana, que causaba grandes molestias al vecindario. El cultivo luego se utilizaba para su venta y distribución.

Después de las correspondientes pesquisas, los agentes comprobaron que el sospechoso tenía instalada una plantación en su domicilio de considerables dimensiones. Buena prueba de ello es que el cultivo desprendía un fuerte olor procedente del interior.

Tras solicitar la correspondiente orden judicial de entrada y registro, los agentes del Grupo de II de Estupefacientes de la Policía Nacional irrumpieron en dicho inmueble el pasado jueves. En el interior, los investigadores intervinieron 116 plantas de marihuana y un polvo blanco que no pudieron determinar de qué se trataba, aunque pudiera ser una sustancia de corte para drogas. También hallaron un revólver, con las cachas de madera, con una bala en el tambor, que se encontraba escondido bajo un sofá.

Denuncias anónimas

El cultivo estaba alimentado por sofisticados aparatos enganchados de manera ilegal a la red eléctrica para favorecer el rápido crecimiento de las plantas. Entre estos se encontraban compresores de aire y numerosas lámparas. Los agentes constataron la irregularidad del enganche. Por este motivo se avisó a la compañía eléctrica. Los operarios confirmaron que se trataba de una instalación ilegal y, por tanto, el autor estaba cometiendo un fraude eléctrico. Así el individuo fue detenido por un presunto delito de drogas y por defraudación de fluido eléctrico.

Cualquier ciudadano que pretenda colaborar en la erradicación del tráfico de drogas puede colaborar interponiendo una denuncia de forma anónima. Esta la puede interponer a través del correo electrónico antidroga@policia.es o en la página web www.policia.es, donde hay apartado específico para ello. También lo pueden denunciar directamente a los delegados de Participación Ciudadana de la Policía Nacional o llamando al 091.