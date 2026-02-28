Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorprendidos con 100 gramos de cocaína mientras la consumían en un local de Palma

Agentes de la Policía Nacional ha detenido a dos hombres, de origen dominicano, por uni presunto delito contra la salud pública

Bolsa con cocaína intervenida a dos hombres en un local de la calle Manacor.

Bolsa con cocaína intervenida a dos hombres en un local de la calle Manacor. / POLICÍA NACIONAL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Dos individuos con 100 gramos de cocaína en una bolsa y en un calcetín no paraban de consumirla en un local de Palma. Una patrulla de la Policía Nacional se adentró en el establecimiento y, al hallarles esta importante cantidad de droga, detuvieron a estos dos hombres, de origen dominicano, por un presunto delito contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron a finales de la semana pasada. Varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional realizaron un control en un establecimiento de la calle Manacor. Los agentes repararon en que dos sujetos presentaban claros síntomas de encontrarse bajo los efectos del consumo de estupefacientes.

Cuando los policías les cacharon, encontraron que uno de ellos portaba en el bolsillo izquierdo del pantalón una importante cantidad de cocaína. Junto a estos dos sujetos había un calcetín en el que había dentro más gramos de esta droga.

Noticias relacionadas y más

Sin parar de consumir

Un testigo informó a los policías de que los dos hombres habían entrado juntos al local y no habían parado de consumir droga en el interior. Uno de los policías pesó la cocaína tanto del calcetín como el de la bolsa y esta arrojó un peso de 100 gramos. A continuación los dos fueron detenidos por un presunto delito contra la salud pública.

TEMAS

  • Mallorca
  • sucesos
  • Palma
  • salud pública
  • Bolsa
