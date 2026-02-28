Sorprenden a un ladrón y le detienen en un centro médico tras cortarse en la cara y perder sangre al robar en una vivienda de Manacor

Un ladrón fue sorprendido la tarde del viernes cuando se disponía a robar en una vivienda de Manacor. Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local se movilizaron para dar con él. El delincuente, de origen marroquí, al huir se hizo un corte en la cara por el que perdió abundante sangre. Finalmente, fue arrestado en un centro médico al que había acudido a tratarse. Los investigadores le atribuyen cinco delitos de e robos en domicilios en los últimos días.

Los hechos ocurrieron sobre las cuatro y media de la tarde del pasado viernes en una céntrica calle de Manacor. Una vecina observó a un individuo agazapado y escondido, que se disponía a subir a la terraza de una vivienda situada en un primer piso. Esta alertó a la Policía Local y agentes de este cuerpo solicitaron la colaboración de patrullas de la Policía Nacional para que se dirigieran rápidamente al lugar para tratar de capturar al malhechor in fraganti.

Cuando los agentes de ambos cuerpos se encontraron en el lugar, observaron cómo el sospechoso rompía el cristal de la terraza del primer piso donde se encontraba, a unos cuatro metros de altura. Luego se adentraba en el domicilio.

En ese momento, el delincuente se percató de la presencia policial y emprendió la huida a la carrera por los tejados de los edificios cercanos. Accedió a estos por una ventana trasera de la vivienda después de romper el cristal. Los agentes observaron restos de sangre de este individuo tanto en la ventana como en la vía pública durante su huida.

A continuación los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Manacor se coordinaron para seguir el rastro del ladrón y tratar de cortarle las posibles vías de escape. A partir ese instante, numerosos testigos y vecinos fueron señalando sus movimientos a los efectivos policiales. Todos coincidían en señalar que el malhechor vestía ropa oscura y tenía la cara ensangrentada.

Alerta del hospital

Ante la gran pérdida de sangre que estaba sufriendo, los agentes pensaron que precisaba atención médica urgente. Por este motivo los policías se pusieron en contacto con un centro hospitalario para que les alertara de la llegada de un paciente con estas características a sus instalaciones.

Transcurridos unos minutos, un joven se presentó en el hospital con una importante herida en la nariz. De inmediato el personal sanitario avisó a la Policía. Tras personarse en el centro médico, los agentes detuvieron a este individuo por un presunto delito de robo con fuerza en casa habitada.La investigación posterior de la Policía Judicial y de la Policía Científica de la Policía Nacional de la Comisaría de Manacor determinó su presunta participación en al menos otros cuatro robos con fuerza en domicilios del municipio en los últimos días. Siempre actuaba escalando hasta acceder a su objetivo forzando los accesos. Una de las fechorías más recientes la había cometido la misma mañana del viernes.