Juicio por violar a una mujer en Palma cuando esta dormía con su pareja

Un hombre de 35 años se sentará el próximo martes en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma por violar a una mujer, introduciéndole dedos en la vagina, cuando esta se encontraba durmiendo con su pareja. El fiscal pide para el acusado una pena de siete años de prisión por un presunto delito de abusos sexuales con penetración. También le deberá indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Los hechos que se juzgarán tuvieron lugar sobre las cinco de la madrugada del 3 de septiembre de 2022 en un domicilio de Palma. La víctima se encontraba durmiendo con su pareja. Sin que esta prestara su consentimiento, «con ánimo lúbrico», precisa el fiscal en su escrito, le introdujo los dedos en la vagina. La mujer se despertó sobresaltada gritando, quedó conmocionada, y expulsó de inmediato al sujeto fuera de la vivienda. Como consecuencia de estos hechos, sufrió un fuerte episodio de ansiedad y de estrés.

Diez años de alejamiento a 200 metros

El escrito de acusación del representante del ministerio público también solicita que se imponga al procesado una orden de alejamiento del domicilio de la víctima de 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio escrito, verbal o visual, directa o indirectamente, durante un periodo de diez años. Además, este insta a que, una vez que cumpla la condena en prisión, sea sometido a libertad vigilada durante ocho años.