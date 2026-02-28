El juez envía a prisión a los seis jóvenes argelinos detenidos por múltiples robos en Mallorca

Todos a la cárcel. El titular del Juzgado de Instrucción número siete de Palma, el juez Antoni Garcias, ha decretado este sábado el ingreso en prisión sin fianza de los seis jóvenes argelinos detenidos el pasado jueves por la Guardia Civil por una veintena de robos con fuerza en Mallorca y por pertenencia a grupo criminal.

Sobre las cuatro y media de la tarde, agentes de la Guardia Civil han trasladado al juzgado de guardia a seis detenidos de la banda de ladrones argelinos desmantelada el pasado jueves en Palma. Los investigadores del instituto armado atribuían a estos delincuentes, con edades comprendidas entre 18 y 21 años, una veintena de robos en restaurantes, bares y comercios de diversos puntos de Mallorca. También sustrajeron coches de alta gama y gran potencia con los que se desplazaban de un lugar a otro para perpetrar los delitos.

Buena prueba de la actividad frenética que desplegaron los miembros de esta banda de ladrones es que se les atribuyen cinco robos en una sola noche en diversos puntos de Mallorca.

Investigación

A raíz de esta oleada de robos de similares características en puntos bien dispares de la isla, agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil del Pont d’Inca se encargaron del caso. El cerco se fue estrechando en torno a un grupo de jóvenes delincuentes argelinos. . Sus fechorías habían causado estragos en Valldemossa, Deià, Campos, Sóller, Santanyí, Artà y Felanitx. Con un martillo, reventaban las ventanillas de los vehículos, con los que luego se desplazaban.

Curiosamente, los miembros de esta banda se habían establecido en dos domicilios en la calle Manuel Azaña de Palma. A escasos metros de distancia de la sede de la Comandancia de la Guardia Civil de Balears. La mañana del jueves se detuvo a siete de estos jóvenes. Uno quedó luego en libertad.