Una conductora ebria provoca un aparatoso accidente en las Avenidas de Palma

La Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) de la Policía Local de Palma actuó la madrugada del pasado 23 de febrero en un aparatoso siniestro de tráfico ocurrido en la avenida de Alexandre Rosselló, debido a un despiste de una conductora ebria.

Los hechos tuvieron lugar a las 1:40 horas en la confluencia con la calle Sindicato de Palma, ha informado el cuerpo policial este sábado en una nota.

Según la reconstrucción del accidente, la conductora de un turismo, de 25 años, perdió el control del vehículo en un tramo de curva e impactó de forma directa contra la mediana de hormigón que separa los dos sentidos de la circulación.

Falta de atención

Los agentes actuantes determinaron que la causa principal fue la falta de atención. La propia conductora manifestó a los agentes que se había girado para hablar con las dos amigas que viajaban con ella y, al volver la vista a la calzada, ya no pudo evitar la colisión.

A consecuencia del impacto, las dos pasajeras sufrieron lesiones de carácter leve y fueron asistidas por una ambulancia que acudió al lugar.

Al ser sometida a la prueba de etilometría, la mujer arrojó un resultado positivo de 0,58 mg/l de aire espirado. Por este motivo, fue denunciada por la vía administrativa.

La Policía Local ha recordado que la conducción exige siempre la máxima atención y prudencia para evitar riesgos para uno mismo y para el resto de usuarios de la vía.