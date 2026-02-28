Tribunales
Condenado a seis meses de prisión por tener vídeos de pornografía infantil en el móvil
El procesado tendrá que someterse a un programa de educación sexual para evitar la cárcel
Un joven guardaba en su teléfono móvil, a través de la aplicación Whatsapp, archivos de vídeos y fotos de menores desnudos y en actitud sexual. En otras ocasiones con sexo explícito. Un juzgado de lo Penal le ha condenado este viernes a seis meses de prisión por un delito de posesión de pornografía infantil. No obstante su ingreso en la cárcel se ha suspendido con la condición de que se someta a un programa de educación sexual y a que no delinca en los próximos dos años.
La actuación policial se produjo el pasado 6 de noviembre de 2024 después de que un juzgado autorizara la entrada y registro en el domicilio del ahora condenado en la calle Jaume Balmes de Palma. Los agentes le intervinieron un teléfono móvil donde tenía guardados cinco vídeos de menores manteniendo sexo o exhibiendo su cuerpo con connotaciones sexuales. También encontraron en su dispositivo 67 imágenes y capturas de vídeos con posturas sexualizadas. En estas, los adolescentes exhibían sus genitales, hacían masturbaciones y simulaban mantener relaciones sexuales. Estos hechos eran constitutivos de un presunto delito de posesión de pornografía infantil.
Durante el juicio celebrado este viernes en un juzgado de lo Penal de Vía Alemania la fiscal y la abogada del procesado han alcanzado un acuerdo de conformidad. Fruto de este pacto, el procesado ha sido condenado a seis meses de prisión, pero su ingreso en prisión ha quedado en suspenso con la condición de que el acusado se someta a un programa de educación sexual y de que no delinca en los próximos dos años.
Material "irrecuperable"
La sentencia también contempla la inhabilitación durante cuatro años para cualquier trabajo que tenga lugar con menores y dos años de libertad vigilada al cumplir dicha condena. La resolución judicial establece asimismo el borrado de este material de pornografía infantil de su teléfono móvil de tal manera que este sea "irrecuperable".
