Cinco empresarios marroquíes detenidos en Palma por explotar a inmigrantes de su país sin papeles en barberías y restaurantes

Al menos cinco empresarios, cuatro hombres y una mujer de origen marroquí, se dedicaban a explotar laboralmente a compatriotas sin papeles en restaurantes y barberías de Palma. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo, les han detenido por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

La investigación fue iniciada por agentes del Grupo IV de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) de la Brigada de Extranjería de la Policia Nacional tras recibir una denuncia anónima en el correo electrónico contra la trata. En el mensaje se alertaba de posibles irregularidades en los establecimientos de los posteriormente detenidos. Los investigadores, junto con funcionarios de Inspección de Trabajo acudieron a dichos locales para comprobar la veracidad de estos posibles delitos.

Así, los agentes de la UCRIF y los inspectores de Trabajo detectaron la presencia de trabajadores extranjeros, de nacionalidad marroquí, que carecían de autorización para trabajar, al encontrarse residiendo en situación irregular. Estos realizaban prolongadas jornadas laborales de hasta 13 horas diarias en barberías y restaurantes de Palma.

Prohibido hablar con los clientes

Las jornadas laborales se iniciaban con la apertura de los locales a las nueve de la mañana y se prolongaban de manera ininterrumpida hasta las diez de la noche, de lunes a domingo. Sin ningún día de descanso. Tampoco les permitían hablar con los clientes para que no denunciaran su situación y aumentar su aislamiento social. Estos se alojaban en pésimas condiciones en espacios anexos a su puesto de trabajo en dichos locales. Al carecer estos espacios de cédula de habitabilidad también se les ha sancionado por el Servicio de Vivienda del Consell de Mallorca y por el Área de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Palma.

Esta operación policial se enmarca dentro de las actuaciones de la Policía Nacional en la lucha contra la explotación laboral y la vulneración de los derechos de los trabajadores extranjeros. Al considerar que estas conductas atentan contra la dignidad de las personas y generan situaciones de gran vulnerabilidad y abuso.

Estas cinco personas, cuatro hombres y una mujer, han sido detenidas por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros. La operación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Cualquier persona que esté sufriendo cualquier tipo de explotación o disponga de información al respecto lo puede denunciar en el teléfono directo 900 10 50 90 de la Policía Nacional, de manera confidencial y gratuita, para solicitar ayuda por trata de seres humanos, explotación sexual o explotación laboral. También lo puede hacer en el correo electrónico trata@policia.es