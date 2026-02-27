Sorpresa entre los vecinos por la muerte de una madre y de su hijo en su casa de Portocolom: "Eran muy reservados"

El hallazgo de los cadáveres de una mujer de 80 años y de su hijo de 54 la tarde de este jueves ha causado una gran sorpresa entre los vecinos de la urbanización Cas Corso de Portocolom. "Eran muy reservados", han apuntado los residentes. No obstante señalaban que tenían un diferente carácter la progenitora y su vástago. "Ella era muy buena persona, pero el hijo era muy raro", resumía una vecina. Al parecer los problemas de salud mantenían confinada en la vivienda a la mujer. Mientras su hijo, conductor profesional de una empresa de transfer en el aeropuerto de Palma, se volcaba a menudo en su coche. Un Peugeot 308 gris estacionado en la puerta. Los investigadores no han encontrado huellas de violencia y las primeras hipótesis apuntan a una posible muerte por suicidio.

La mayoría de los residentes en esta urbanización de Portocolom desconocía por completo la suerte de la madre y de su hijo en su domicilio de la calle Grivia de Portocolom. Solo la presencia de numerosos efectivos de la Guardia Civil tras el hallazgo de los cadáveres le ha sobresaltado y han constatado que algo extraño pasaba.

La madre y su hijo llevaban unos dos años residiendo de alquiler en esta urbanización. La mujer sí se había relacionado con algunos residentes. Los que trataron con ella coincidían en señalarla como "una buena persona". Mientras su vástago se mantenía distante. Su trato con los vecinos era prácticamente nulo."Cuando salía él de su casa, pasaba mucho tiempo con su coche", apuntaba Xisca. Una vecina de la urbanización.

Después de que una testigo avisara a los servicios de emergencias, numerosos agentes de la Guardia Civil se han desplazado al domicilio de la calle Grivia. Tras una minuciosa inspección ocular, los investigadores del instituto armado no han encontrado huellas de violencia y no descartaban ninguna hipótesis. No obstante los indicios recabados apuntaban a una posible muerte por suicidio. El forense del Juzgado de Manacor, junto con la comisión judicial, también se han trasladado al lugar. Este primer examen del facultativo ha encontrado huellas de una muerte violenta. Por este motivo, los cuerpos se han trasladado al Instituto de Medicina Legal para que le sea practicada la autopsia. También se examinan los medicamentos que tomaba la madre por si alguno de ellos le hubiera causado la muerte.

