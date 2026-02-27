Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hallan cadáveres PortocolomCruceros en MallorcaVivienda extranjerosNuevo entrenador RCD MallorcaFira del RamPrograma Dia de les Illes Balears
instagramlinkedin

Salta un muro de dos metros y medio con una tele robada en un centro comercial de Palma

Una patrulla de la Policía Nacional localizó horas después al sospechoso en Son Banya, pero ya no llevaba el electrodoméstico: dijo que lo acababa de vender

Un agente de la Policía Nacional, durante una vigilancia en Palma.

Un agente de la Policía Nacional, durante una vigilancia en Palma. / CNP

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Un individuo saltó un muro de dos metros y medio de altura con una televisión de 55 pulgadas robada de un centro comercial de Palma. El sospechoso fue interceptado unas después por una patrulla de la Policía Nacional en Son Banya, pero ya no llevaba el electrodoméstico. Admitió que lo había vendido poco antes.

Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron el pasado martes por la tarde, cuando la central del 091 recibió un aviso de que se acababa de producir un robo en un establecimiento del centro comercial Ocimax, en Palma. Cuando llegó una patrulla al lugar, el encargado les explicó que, minutos antes, había podido ver cómo un hombre saltaba un muro de unos metros y medio de altura para introducirse en el muelle de carga del almacén del establecimiento comercial e, instantes después, volver a saltarlo con la caja de un televisor de 55 pulgadas.

El ladrón cargó el televisor en un coche y escapó. La Policía Nacional recabó los datos del vehículo y varias patrullas realizaron batidas para tratar de localizar al presunto autor.

Horas más tarde, otra patrulla vio el coche en las inmediaciones del poblado de Son Banya. Cuando los agentes inspeccionaron el vehículo, ya no portaba el electrodoméstico. El hombre dijo a los agentes que lo había vendido en Son Gotleu, sin aportar más datos.

Noticias relacionadas

Tras dejar estacionado su vehículo, el hombre quedó detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

TEMAS

  • Palma
  • Centro comercial
  • Mallorca
  • sucesos
  • Policía Nacional
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca
  2. Hallan los cadáveres de una anciana y su hijo en su domicilio de Portocolom
  3. Un colegio de Palma, líder mundial en lectura en inglés entre más de 9.000 escuelas
  4. Jan Virgili se despide de Jagoba Arrasate: 'Muchas gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño
  5. Detienen a una limpiadora por robar joyas y dinero en la casa de un empresario alemán en Santa Eugenia por valor de 78.000 euros
  6. Martín Demichelis, opción inesperada para el banquillo del Mallorca
  7. Dia de les Illes Balears 2026: este es el programa de visitas guiadas y puertas abiertas gratuitas en Mallorca
  8. Los perros terapéuticos llegan por primera vez a un hospital público de Baleares para mejorar la recuperación de pacientes

Salta un muro de dos metros y medio con una tele robada en un centro comercial de Palma

Salta un muro de dos metros y medio con una tele robada en un centro comercial de Palma

Herido grave un trabajador de 20 años al quedar atrapado bajo unas tuberías en un aparcamiento municipal del Port d'Andratx

Herido grave un trabajador de 20 años al quedar atrapado bajo unas tuberías en un aparcamiento municipal del Port d'Andratx

Detenido por robar y retener a una mujer en la habitación de un hotel de Maria de la Salut

La banda de ladrones desarticulada en Palma cometió cinco robos en una sola noche

La banda de ladrones desarticulada en Palma cometió cinco robos en una sola noche

La anciana de Portocolom se habría suicidado tras hallar a su hijo muerto

La anciana de Portocolom se habría suicidado tras hallar a su hijo muerto

Sorpresa entre los vecinos por la muerte de una madre y de su hijo en su casa de Portocolom: "Eran muy reservados"

Sorpresa entre los vecinos por la muerte de una madre y de su hijo en su casa de Portocolom: "Eran muy reservados"

Un motorista de 27 años herido grave tras un accidente en Sencelles

Un motorista de 27 años herido grave tras un accidente en Sencelles

Hallan los cadáveres de una anciana y su hijo en su domicilio de Portocolom

Hallan los cadáveres de una anciana y su hijo en su domicilio de Portocolom
Tracking Pixel Contents