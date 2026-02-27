Salta un muro de dos metros y medio con una tele robada en un centro comercial de Palma
Una patrulla de la Policía Nacional localizó horas después al sospechoso en Son Banya, pero ya no llevaba el electrodoméstico: dijo que lo acababa de vender
Un individuo saltó un muro de dos metros y medio de altura con una televisión de 55 pulgadas robada de un centro comercial de Palma. El sospechoso fue interceptado unas después por una patrulla de la Policía Nacional en Son Banya, pero ya no llevaba el electrodoméstico. Admitió que lo había vendido poco antes.
Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron el pasado martes por la tarde, cuando la central del 091 recibió un aviso de que se acababa de producir un robo en un establecimiento del centro comercial Ocimax, en Palma. Cuando llegó una patrulla al lugar, el encargado les explicó que, minutos antes, había podido ver cómo un hombre saltaba un muro de unos metros y medio de altura para introducirse en el muelle de carga del almacén del establecimiento comercial e, instantes después, volver a saltarlo con la caja de un televisor de 55 pulgadas.
El ladrón cargó el televisor en un coche y escapó. La Policía Nacional recabó los datos del vehículo y varias patrullas realizaron batidas para tratar de localizar al presunto autor.
Horas más tarde, otra patrulla vio el coche en las inmediaciones del poblado de Son Banya. Cuando los agentes inspeccionaron el vehículo, ya no portaba el electrodoméstico. El hombre dijo a los agentes que lo había vendido en Son Gotleu, sin aportar más datos.
Tras dejar estacionado su vehículo, el hombre quedó detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza.
