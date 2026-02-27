Un motorista de 27 años herido grave tras un accidente en Sencelles

Un joven de 27 años ha resultado herido de gravedad tras sufrir de madrugada un accidente en su motocicleta en el Camí de Son Roig, en el municipio mallorquín de Sencelles.

Según ha informado el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061), el suceso ha tenido lugar a las 2.58 horas.

El joven ha sido hallado tras el siniestro con lesiones de carácter grave y ha tenido que ser atendido en el lugar por los facultativos de una ambulancia de Soporte Vital Avanzado que se ha dirigido al lugar del accidente.

Una vez estabilizado, el joven motorista, que presentaba diversos traumatismos graves, ha sido trasladado al Hospital Universitario Son Espases de Palma.