Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hallam cadáveres PortocolomNuevo Entrenador RCD MallorcaDesahucio Cárcel PalmaFinca March Bloquea Camino PúblicoFira del Ram
instagramlinkedin

Un motorista de 27 años herido grave tras un accidente en Sencelles

El siniestro ha ocurrido en el Camí de Son Roig

Ambulancia del SAMU 061 en Baleares

Ambulancia del SAMU 061 en Baleares / CAIB - Archivo

EFE

Un joven de 27 años ha resultado herido de gravedad tras sufrir de madrugada un accidente en su motocicleta en el Camí de Son Roig, en el municipio mallorquín de Sencelles.

Según ha informado el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061), el suceso ha tenido lugar a las 2.58 horas.

El joven ha sido hallado tras el siniestro con lesiones de carácter grave y ha tenido que ser atendido en el lugar por los facultativos de una ambulancia de Soporte Vital Avanzado que se ha dirigido al lugar del accidente.

Noticias relacionadas

Una vez estabilizado, el joven motorista, que presentaba diversos traumatismos graves, ha sido trasladado al Hospital Universitario Son Espases de Palma.

TEMAS

  • Mallorca
  • sucesos
  • 061
  • SAMU
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan los cadáveres de una anciana y su hijo en su domicilio de Portocolom
  2. Un colegio de Palma, líder mundial en lectura en inglés entre más de 9.000 escuelas
  3. La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca
  4. Jan Virgili se despide de Jagoba Arrasate: 'Muchas gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño
  5. Detienen a una limpiadora por robar joyas y dinero en la casa de un empresario alemán en Santa Eugenia por valor de 78.000 euros
  6. Martín Demichelis, opción inesperada para el banquillo del Mallorca
  7. Los perros terapéuticos llegan por primera vez a un hospital público de Baleares para mejorar la recuperación de pacientes
  8. La barrera de la finca de los March en Sóller sigue bloqueando el camino público pese a la orden municipal de retirarla

Un motorista de 27 años herido grave tras un accidente en Sencelles

Un motorista de 27 años herido grave tras un accidente en Sencelles

Sorpresa entre los vecinos por la muerte de una madre y de su hijo en su casa de Portocolom: "Eran muy reservados"

Sorpresa entre los vecinos por la muerte de una madre y de su hijo en su casa de Portocolom: "Eran muy reservados"

Hallan los cadáveres de una anciana y su hijo en su domicilio de Portocolom

Hallan los cadáveres de una anciana y su hijo en su domicilio de Portocolom

Denuncian la agresión de un alumno a un profesor del IES Alcúdia por amonestarle

Denuncian la agresión de un alumno a un profesor del IES Alcúdia por amonestarle

Tres años de cárcel por vender drogas y medicamentos en un piso de Palma

Imputan una veintena de robos en locales y coches a la banda de ladrones detenida en Palma

Imputan una veintena de robos en locales y coches a la banda de ladrones detenida en Palma

Piden 12 años de cárcel a un hombre por decenas de violaciones a su sobrina autista en Palma

Herido grave un trabajador de 20 años al quedar atrapado bajo unas tuberías en un aparcamiento municipal del Port d'Andratx

Tracking Pixel Contents