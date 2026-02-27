Detenido por robar y retener a una mujer en la habitación de un hotel de Palma

La Policía Nacional ha detenido un hombre que presuntamente amenazó a una mujer con la que había acudido a un hotel para mantener relaciones sexuales, la retuvo en contra de su voluntad y le robó el dinero que portaba. Posteriormente agredió también a un amigo de la víctima que acudió al establecimiento y trató de recuperar el dinero sustraído.

El individuo, según informa la Policía, ha sido arrestado como presunto autor de los delitos de robo con violencia y detención ilegal. Agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro llevaron a cabo una investigación tras recibir una denuncia interpuesta por una mujer a mediados del mes de diciembre.

La víctima denunció que había concertado una cita con un hombre a través de una aplicación y que ambos se fueron a un hotel. Una vez en allí mantuvieron relaciones. Posteriormente el hombre le impidió marcharse, le dijo que tenía un inmovilizador eléctrico y la amenazó para que se quedara más tiempo.

Transcurridas varias horas, la mujer aprovechó que el hombre fue al aseo para llamar a un amigo pidiéndole ayuda. El individuo oyó la conversación y le arrebató el bolso a la víctima, le cogió el dinero en efectivo que llevaba y se marchó.

Pasado un rato, el amigo de la víctima subió a la habitación y salieron juntos del establecimiento. En la calle se encontraron con el hombre y el amigo de la mujer trató de recuperar el dinero que le había sustraído, pero el individuo le propinó varios puñetazos y una patada, causandole diversas lesiones antes de marcharse del lugar.

Los investigadores llevaron a cabo las pesquisas para esclarecer lo ocurrido, logrando identificar al hombre, aunque encontraba en paradero desconocido. Se establecieron diferentes dispositivos y finalmente se puso al denunciado en busca y captura.

El pasado lunes una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional localizó al hombre en la calle Manacor. Fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia y detención ilegal.