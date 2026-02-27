Detenido por propinar una brutal paliza a un hombre en un taller de Palma

Un individuo vio a un hombre en un taller mecánico de Palma y, sin motivo aparente, le propinó un fuerte puñetazo y este tropezó y cayó al suelo. A continuación este aprovechó su situación indefensa al desplomarse y le dio patadas en la cabeza. Varias personas presentes intervinieron para que pusiera fin a la brutal agresión. Varias de ellas retuvieron al atacante y agentes de la Policía Local de Palma le detuvieron por un presunto delito de lesiones.

Los hechos ocurrieron sobre las once de la mañana del pasado martes 24 de febrero en un taller mecánico del barrio palmesano de La Soledat. Un grupo de personas mantenía retenido a un agresor después de que presenciaran cómo este propinaba puñetazos y patadas a un hombre sin que mediara ningún motivo aparente. En primera instancia estos habían intervenido para separar a uno del otro.

Tras avisar al 092, una patrulla de agentes de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) de la Policía Local se desplazó a dicho taller. Después de tomar declaración a los testigos para reconstruir lo ocurrido, los policías averiguaron que el atacante acababa de salir de un establecimiento cercano, cruzó la calle y entró en este establecimiento. Sin mediar palabra, le propinó un fuerte puñetazo en la cara a la víctima. Esta trató de ir a por él, pero tropezó y cayó al suelo. Cuando se encontraba tendido, continuó dándole patadas en la cabeza. Los testigos actuaron de inmediato para separar a uno del otro.

Atendido por una ambulancia

El afectado sufrió diversas lesiones y fue atendido por las asistencias sanitarias de una ambulancia. No obstante, rechazó ser trasladado a un centro médico para comprobar el verdadero alcance de los golpes recibidos.

Los agentes de la USEI detuvieron al agresor por un presunto delito de lesiones y le condujeron a dependencias policiales para completar el atestado. A continuación fue traspasado a la Policía Nacional.