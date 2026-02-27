La banda de ladrones desarticulada en Palma cometió cinco robos en una sola noche
Los ladrones sustraían vehículos de gran potencia con los que se desplazaban por toda Mallorca para perpetrar los delitos
La Guardia Civil culmina la investigación con la detención de siete jóvenes argelinos por desvalijar restaurantes y comercios
La banda de ladrones desarticulada el jueves por la Guardia Civil en una operación desarrollada en Palma llevaba una actividad delictiva frenética. Los delincuentes robaban coches de gran potencia con los que se desplazaban por toda Mallorca perpetrando robos en restaurantes, bares y comercios. En una sola noche llegaron a cometer cinco robos. La intervención policial del jueves se saldó con siete detenidos, todos argelinos de entre 18 y 21 años.
La Guardia Civil considera que los siete detenidos formaban un grupo criminal perfectamente organizado, dedicado a la comisión de forma continuada de delitos contra el patrimonio.
Desde hace varios meses, agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Pont d'Inca, venían investigando la sustracción de varios vehículos, sobre todo de alta gama, que eran utilizados por los detenidos para desplazarse por distintas localidades de la isla para perpetrar robos en establecimientos comerciales.
Este grupo, muy activo, llegó a cometer en una misma noche hasta cinco robos en diferentes establecimientos. Para ello emplearon un vehículo sustraído en Santa Margalida. Elegían coches especialmente potentes para garantizar su huida en el caso de verse sorprendidos.
Hasta el momento se les imputa la comisión de 20 robos en Palma, Valldemossa, Deià, Sóller, Campos Santanyí, Artà, Santa Margalida y Felanitx. En Valldemossa accedieron accedieron a un restaurante y una cafetería, reventaron las ventanillas de cinco vehículos de los que sustrajeron varios efectos y sustrajeron una motocicleta y las placas de matrícula de varios vehículos. En Campos entraron en un estanco y se llevaron gran cantidad de tabaco. En Sóller desvalijaron varios restaurantes y cafeterías, y en Santanyí sustrajeron un vehículo y asaltaron un restaurante.
Vehículos recuperados
Durante la investigación la Guardia Civil ha recuperado tres vehículos y una motocicleta que habían sido sustraídos en distintas localidades y se han esclarecido más de veinte hechos delictivos cometidos por los integrantes del grupo criminal investigado.
El pasado jueves agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo dos registros domiciliarios en varias viviendas ubicadas en la calle Manuel Azaña, en Palma, donde residían parte de detenidos. Durante los registros los agentes intervinieron numerosos efectos procedentes de los robos, entre los que se encuentran cajetillas de tabaco sustraídas en estancos asaltados, así como útiles e instrumentos empleados para la comisión de los hechos delictivos, como guantes, pasamontañas, llaves de vehículos sustraídos y herramientas, como martillos específicos para la rotura de cristales.
Los detenidos, todos ellos argelinos y de entre 18 y 21 años, cuentan con amplios antecedentes por hechos similares y pasarán a disposición judicial en las próximas horas
