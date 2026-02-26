Un hombre ha sido condenado hoy a tres años de cárcel por vender drogas y medicamentos en un piso de Palma. El acusado, de 33 años, ha reconocido que se dedicaba a distribuir marihuana, éxtasis y fármacos, principalmente ansiolíticos, en su domicilio. Se ha declarado autor de un delito contra la salud pública tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que ha apreciado la atenuante de drogadicción y ha aceptado suspender su ingreso en prisión a condición de que siga un tratamiento de desintoxicación. El tribunal ha dictado sentencia en el acto.

El acusado fue detenido por la Policía Nacional en diciembre de 2024. Los agentes del Grupo de Estupefacientes llevaban varias semanas investigando sus actividades e interceptaron en días diferentes a cinco personas que salían de su vivienda con diversas cantidades de marihuana. Todos reconocieron haberle comprado la droga.

Cuando los investigadores arrestaron al hombre y llevaron a cabo un registro en su domicilio, encontraron diversas cantidades de estupefacientes y medicamentos. Había 44 pastillas de éxtasis, 48 de un potenciador sexual, varias cajas completas de ansiolíticos y numerosos cogollos de marihuana, así como 2.320 euros en efectivo. La Fiscalía destacaba en su escrito de conclusiones provisionales los "elevados riesgos que comporta el consumo no supervisado" de los fármacos que vendía sin control el procesado y señalaba que dos de ellos no estaban autorizados en España.

El ministerio público reclamaba inicialmente una condena de cuatro años de cárcel para el acusado, pero ha rebajado su petición tras alcanzar un acuerdo de conformidad.