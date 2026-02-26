Piden 12 años de cárcel a un hombre por decenas de violaciones a su sobrina autista en Palma

La Fiscalía reclama una condena de 12 años de prisión para un hombre acusado de violar decenas de veces a su sobrina, una niña autista que tenía entre 8 y 12 años cuando ocurrieron los hechos. El sospechoso supuestamente sometió a tocamientos a la menor y la forzó a realizar diversas prácticas sexuales, aprovechando su relación de confianza y el trastorno que ella sufría. El juicio se celebra hoy en la Audiencia Provincial al no haberse alcanzado un acuerdo de conformidad, ya que el procesado niega todos los cargos.

Según relata el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales, los hechos ocurrieron entre 2012 y 2016. El hombre, que tiene ahora 50 años, aprovechaba que su sobrina se quedaba a dormir habitualmente en su domicilio de Palma para manosearla y forzarla a que le practicara felaciones. La Fiscalía sostiene que las violaciones ocurrían "con una periodicidad de, al menos, siete veces al mes".

Incapacitada para oponerse

El encausado aprovechaba, afirma la acusación, de que "por su condición de familiar cercano tenía acceso a la intimidad de la menor sin levantar sospechas y de que, por su edad, relación familiar y estado psicológico, estaba totalmente incapacitada para oponerse o solicitar ayuda a terceras personas". La víctima, a consecuencia de las violaciones, ha sufrido reacciones psicológicas de ansiedad y temor a que volvieran a ocurrir.

El encausado fue detenido por estos hechos en marzo de 2019 y desde entonces permanece en libertad con una orden de alejamiento como medida cautelar. La Fiscalía le imputa un delito continuado de agresión sexual a menor de edad con penetración por el que solicita una condena de 12 años de prisión y que indemnice a su sobrina con 15.000 euros.

El acusado ha negado categóricamente todas las imputaciones. En el juicio ha explicado que es el padrino de la víctima y que "nunca" se quedaba a solas con ella. Ha afirmado que jamás la forzó a mantener relaciones sexuales y ha dicho no entender el motivo de la denuncia contra él.