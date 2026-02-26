Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre de 71 años amenaza con una navaja a la encargada de un bar de Palma porque se negó a servirle una cerveza

El hombre, que se encontraba ebrio, esgrimió el arma blanca contra varios clientes del establecimiento

La navaja intervenida al detenido.

La navaja intervenida al detenido. / Policía Local de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Local de Palma arrestaron el pasado domingo a un hombre de 71 años que presuntamente amenazó a los clientes y a la encargada de un bar del Coll den Rabassa que se negó a servirle una cerveza porque estaba ebrio.

Los hechos, según informa la Policía Local, ocurrieron sobre las nueve de la noche en un bar de la barriada del Coll d’en Rabassa. La central del 092 recibió el aviso de que un individuo estaba amenazando con un arma blanca a varias personas en el local. Un dotación de la Initat d'Intervenció Immediata (UII) acudió al lugar y se entrevistó con la encargada del establecimiento, que explicó que el hombre presentaba síntomas evidentes de embriaguez al entrar en el establecimiento y reaccionó de forma violenta cuando ella se negó a servirle alcohol.

Según la manifestación de la regente, el hombre perdió el equilibrio y tropezó con una mesa. Cuando uno de los clientes le llamó la atención, el hombre sacó una navaja del bolsillo, la abrió y comenzó a amenazar a los ocupantes de la mesa, lo que provocó que los clientes huyeran del local con rapidez. Acto seguido, el individuo se giró hacia la encargada y la amenazó de forma directa con la navaja.

Los agentes localizaron al hombre en la vía pública, cerca del establecimiento. Cuando le cachearon encontraron una navaja de siete centímetros de hoja —que fue reconocida sin ninguna duda por la encargada— y unas tijeras de metal.

El hombre quedó arrestado como presunto autor de un delito de amenazas.

