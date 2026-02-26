Un hombre de 71 años amenaza con una navaja a la encargada de un bar de Palma porque se negó a servirle una cerveza
El hombre, que se encontraba ebrio, esgrimió el arma blanca contra varios clientes del establecimiento
Agentes de la Policía Local de Palma arrestaron el pasado domingo a un hombre de 71 años que presuntamente amenazó a los clientes y a la encargada de un bar del Coll den Rabassa que se negó a servirle una cerveza porque estaba ebrio.
Los hechos, según informa la Policía Local, ocurrieron sobre las nueve de la noche en un bar de la barriada del Coll d’en Rabassa. La central del 092 recibió el aviso de que un individuo estaba amenazando con un arma blanca a varias personas en el local. Un dotación de la Initat d'Intervenció Immediata (UII) acudió al lugar y se entrevistó con la encargada del establecimiento, que explicó que el hombre presentaba síntomas evidentes de embriaguez al entrar en el establecimiento y reaccionó de forma violenta cuando ella se negó a servirle alcohol.
Según la manifestación de la regente, el hombre perdió el equilibrio y tropezó con una mesa. Cuando uno de los clientes le llamó la atención, el hombre sacó una navaja del bolsillo, la abrió y comenzó a amenazar a los ocupantes de la mesa, lo que provocó que los clientes huyeran del local con rapidez. Acto seguido, el individuo se giró hacia la encargada y la amenazó de forma directa con la navaja.
Los agentes localizaron al hombre en la vía pública, cerca del establecimiento. Cuando le cachearon encontraron una navaja de siete centímetros de hoja —que fue reconocida sin ninguna duda por la encargada— y unas tijeras de metal.
El hombre quedó arrestado como presunto autor de un delito de amenazas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jan Virgili se despide de Jagoba Arrasate: 'Muchas gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño
- Ortells aguanta a Arrasate y dirigirá al Mallorca ante la Real Sociedad
- Sóller se convierte en el primer municipio de España que crea una Zona de Bajas Emisiones sin obligación de hacerlo
- El Govern elevará el 1 de marzo el precio máximo de los pisos con ayudas fiscales para jóvenes pero menos de lo anunciado
- La justicia desmonta los razones del Consell de Mallorca para eliminar el carril Bus Vao
- Médicos y residentes de Mallorca, de luto tras el suicidio de un MIR
- El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
- Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”