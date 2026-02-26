Accidentes laborales
Herido grave un trabajador de 20 años al quedar atrapado bajo unas tuberías en un aparcamiento municipal del Port d'Andratx
Agentes de la Guardia Civil se han desplazado al lugar para esclarecer las causas del siniestro
Un trabajador de unos 20 años ha resultado herido grave este jueves al quedar atrapado bajo las tuberías de un aparcamiento municipal del Port d'Andratx. La víctima ha sido trasladada a un centro sanitario con una pierna fracturada. La Guardia Civil, por su parte, ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas de este accidente laboral.
Los hechos han ocurrido sobre las once y media de la mañana de este jueves en un decampado de la calle Saluet del Port d'Andratx, donde se realizan obras en un aparcamiento municipal. Un trabajador, de unos 20 años de edad, se encontraba en el lugar cuando ha quedado sepultado por multitud de tuberías de plástico.
Tras llamar los testigos a los servicios de emergencia, hasta el lugar del siniestro se han trasladado agentes de la Policía Local de Andratx, efectivos de la Guardia Civil y las asistencias sanitarias del Ib-salut a bordo de una UVI móvil y de una ambulancia convencional. Una vez estabilizado el operario, este ha sido trasladado a una mutua para ser atendido. Al parecer podría presentar una fractura de fémur.
Investigación
Al tratarse de un accidente laboral, la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro. El siniestro también se ha comunicado a la Conselleria de Trabajo para que los investigadores determinen si ha existido algún tipo de irregularidad o negligencia en dichas obras.
