La Guardia Civil despliega un operativo por robos en el Polígono de Levante de Palma
EP
La Guardia Civil está desarrollando desde primeras horas de este jueves un operativo por presuntos robos contra el patrimonio en el Polígono de Levante, en Palma.
Según fuentes de la investigación, el operativo del Instituto Armado ha comenzado alrededor de las 07.00 horas y, de momento, se han producido dos registros.
