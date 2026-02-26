Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil despliega un operativo por robos en el Polígono de Levante de Palma

La Guardia Civil está desarrollando desde primeras horas de este jueves un operativo por presuntos robos contra el patrimonio en el Polígono de Levante, en Palma.

Según fuentes de la investigación, el operativo del Instituto Armado ha comenzado alrededor de las 07.00 horas y, de momento, se han producido dos registros.

Esta información se encuentra actualmente en elaboración. Los redactores del periódico encargados de esta noticia irán completando el texto con nuevos datos a medida que se vayan conociendo. Los lectores que compartan esta noticia en redes sociales, tanto a través de nuestra página de Facebook como de Twitter, verán cómo en el interior del enlace se van modificando tanto el titular como los subtítulos y el texto principal

