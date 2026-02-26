Detienen a una limpiadora por robar joyas y dinero en la casa de un empresario alemán en Santa Eugenia por valor de 78.000 euros

Una limpiadora de la casa de un empresario alemán de Santa Eugenia se aprovechaba de la confianza depositada en ella para saquear las joyas de la casa y venderlas en tiendas de compraventa de oro. También se hacía con el dinero en efectivo. El botín sustraído ascendía a unos 78.000 euros. De estos 75.000 eran alhajas y 3.000 euros en dinero en efectivo. Agentes del Área de Investigación del Pont d'Inca de la Guardia Civil la han detenido por un presunto delito de hurto continuado. Al ser puesta a disposición judicial, la jueza decretó la puesta en libertad de la trabajadora de origen filipino, de 38 años, con una serie de medidas cautelares. Estas comprendían la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de presentarse en el Juzgado todos los días 1 de cada mes.

El dueño del inmueble ya se había percatado con anterioridad de la desaparición de numerosas joyas de su mujer y de él. Otro tanto había ocurrido con algunos bolsos de lujo y con dinero en efectivo. Todas las sospechas iban dirigidas a la empleada de hogar. De hecho el propietario contrató los servicios de una empresa de detectives privados. Estos colocaron una serie de cámaras ocultas estratégicamente situadas.

El denunciante colocó dinero dentro de bolsos y joyas situadas en el ángulo de visión de las cámaras ocultas. El resultado no se hizo esperar. La empleada de hogar fue grabada mientras sustraía dinero y valiosas alhajas sin saber que sus movimientos estaban siendo captados por estos dispositivos.

Con todo este material, el afectado acudió la mañana del pasado lunes a las dependencias de la Guardia Civil del Pont d'Inca para interponer la correspondiente denuncia. La víctima hizo constar que había sufrido reiterados hurtos en su domicilio. Estos consistían tanto en la sustracción de dinero en efectivo como de joyas. El valor conjunto de todo ello lo cifraba en unos 78.000 euros.

Ante las sospechas hacia su empleada de hogar, el dueño del inmueble contrató los servicios de una empresa de detectives privados. Ella era la única que tenía acceso a todas las estancias de la vivienda. Las sospechas no tardaron en confirmarse. Las imágenes de las cámaras ocultas captaron cómo la limpiadora abría bolsos y cajones para apoderarse de dinero y los objetos de valor del interior. El propietario también aportó el informe elaborado por los detectives privados.

Pruebas abrumadoras

A tenor de estas abrumadoras pruebas, los agentes del Área de Investigación del Pont d'Inca se desplazaron al domicilio del denunciante. Allí se encontraba la empleada de hogar y procedieron a su detención. Al intervenirle su bolso personal, los investigadores del instituto armado encontraron varias joyas. Entre estas había un pendiente, que fue reconocido inmediatamente por la esposa del propietario del inmueble.

Sobre las tres de la tarde del pasado lunes, la empleada de hogar autorizó el registro de su domicilio en Palma. Este se inició sobre las cinco de la tarde. En el domicilio de la sospechosa encontraron abundante documentación relacionada con la venta de joyas en tiendas de compraventa de oro. La Guardia Civil ha recuperado buena parte de las piezas sustraídas y vendidas. De otras se desconoce su paradero.

Tras la detención de la limpiadora, los agentes del instituto armado trasladaron a la empleada de hogar a los juzgados de Vía Alemania. Ni el propietario, asistido por el abogado Óscar Navarro, ni el fiscal pidieron su ingreso en prisión. El letrado que la defendía, Rafael Mora, acordó con el denunciante y el ministerio público una serie de medidas cautelares. Finalmente, la jueza decretó su libertad sin fianza con la retirada de pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de presentarse en el juzgado cada día 1 del mes.