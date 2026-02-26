Detienen a dos asaltantes que zancadilleaban y golpeaban a peatones en Palma para robarles el móvil

Dos jóvenes delincuentes, de origen argelino, observaron a un peatón que se paseaba por la calle en Palma con el móvil en la mano cuando intentaron sustraérselo. Tras hacerle una zancadilla, le tiraron al suelo y le golpearon para tratar de arrebatarle el terminal. Agentes de paisano de la Policía Nacional observaron la escena y detuvieron a los asaltantes por un presunto delito de robo con violencia en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo en las inmediaciones de la plaza de Pere Garau de Palma. Una patrulla de agentes de paisano de la Policía Nacional reparó en la actitud sospechosa de dos jóvenes. Estos tiraban de las manetas de las puertas de los coches aparcados en la zona para tratar de abrirlos.

Los policías camuflados realizaron un discreto seguimiento de ambos sin perderles de vista. Estos comprobaron que los individuos se juntaban ocasionalmente para susurrarse algo al oído antes de volverse a separar. Una vez distanciados, uno de ellos seguía a algún viandante mientras el otro le daba cobertura por detrás. Esta acción la repitieron en diversas ocasiones. Para tratar de buscar a una víctima desprevenida.

A continuación uno de los delincuentes se colocó detrás y comenzó a seguir a un joven mientras este portaba el teléfono móvil en una mano. . Tras seguirle uno de ellos varios metros, le zancadilleó y le tiró al suelo.

"¡Me roban, me roban"!

Cuando la víctima estaba en el suelo, el asaltante comenzó a propinarle patadas. "¡Me roban, me roban!", gritó el transeúnte. Al no conseguirle arrebatarle el terminal y después del griterío, el atracador optó por emprender la huida a la carrera.

Los agentes de paisano de la Policía Nacional lograron interceptar a ambos antes de que estos se pudieran marchar. Después de realizarles varios cacheos e identificarles, los dos delincuentes fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia en grado de tentativa. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales. Finalmente, atendieron a la víctima y le informaron de los trámites a seguir. Esa misma tarde, interpuso la correspondiente denuncia.