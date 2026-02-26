Detenido en Son Banya por conducir un coche con una matrícula falsa

La Policía Nacional arrestó el pasado lunes a un hombre que fue interceptado en Son Banya con un coche que llebaba una matrícula falsa. Los agentes comprobaron que las placas correspondían a otro vehículo, cuyo propietario había fallecido en 2024.El conductor manifestó que se había encontrado la matrícula y que las puso en su vehículo porque había perdido las originales en un accidente.

Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron el pasado lunes por la tarde. Varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) que realizaban una vigilancia en Son Banya se fijaron en un vehículo que permanecía detenido, con el motor encendido y un hombre en el interior, sentado en el lugar del conductor.

Al comprobar la identidad del hombre y realizar diversas gestiones, los agentes se dieron cuenta de que la matrícula que utilizaba era de otro turismo. Las placas pertenecían a un coche cuyo propietario había fallecido en 2024. .

Cuando los agentes preguntaron al autor por qué llevaba una matrícula que no era suya, contestó que se había encontrado la placa en el poblado y la puso en su coche porque había perdido la suya en un accidente hace unos días.

Los policías detuvieron al hombre por ser presunto autor de un delito de falsedad documental. Durante el registro también le encontraron una pequeña cantidad de cocaína, por lo que le abrieron una propuesta de sanción.