Detenido un joven por hacer más de 50 pintadas en edificios de Maó, incluida la comisaría de Policía
Los agentes llevaban meses tras la pista del "grafitero", que ha ensuciado numerosas paredes de la ciudad
Agentes de la Policía Nacional de la Comisaria de Maó, en Menorca, han detenido a un joven como presunto autor de unas cincuenta pintadas en diferentes edificios de la ciudad, entre ellos la misma comisaría.
La fase de explotación de la Operación Montaña, llevada a cabo por los agentes del Grupo Local de Información de la comisaría de Maó, se llevó a cabo ayer. Los policías iban detrás de un joven por realizar más de medio centenar de pintadas en diferentes edificios del municipio.
Desde hace meses, agentes de la Comisaría estaban tras las pista de las pintadas, todas con la misma firma. Un gran número de ellas las hizo sobre paredes y cristaleras del ayuntamiento de Maó.
También aparecieron pintadas en la fachada de la Autoridad Portuaria, sobre el cristal del ascensor en la calle de Ses Moreres, en el aparcamiento Freginal, sobre la fachada del Pabellón Alcázar, en calle Albert Camus, en la del edificio Telefónica, en la Plaza Colón, en el Mercat del Peix y en diferentes contenedores y mobiliario urbano. Incluso llegó a pintar en las paredes de la comisaría de la Policía Nacional en Maó.
Los agentes procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de daños, procediendo a su traslado hasta dependencias policiales. Los daños causados podrían alcanzar los 10.000 euros.
- Jan Virgili se despide de Jagoba Arrasate: 'Muchas gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño
- Ortells aguanta a Arrasate y dirigirá al Mallorca ante la Real Sociedad
- Sóller se convierte en el primer municipio de España que crea una Zona de Bajas Emisiones sin obligación de hacerlo
- El Govern elevará el 1 de marzo el precio máximo de los pisos con ayudas fiscales para jóvenes pero menos de lo anunciado
- La justicia desmonta los razones del Consell de Mallorca para eliminar el carril Bus Vao
- Médicos y residentes de Mallorca, de luto tras el suicidio de un MIR
- El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
- Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”