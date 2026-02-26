Detenido un joven por hacer más de 50 pintadas en edificios de Maó, incluida la comisaría de Policía

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaria de Maó, en Menorca, han detenido a un joven como presunto autor de unas cincuenta pintadas en diferentes edificios de la ciudad, entre ellos la misma comisaría.

La fase de explotación de la Operación Montaña, llevada a cabo por los agentes del Grupo Local de Información de la comisaría de Maó, se llevó a cabo ayer. Los policías iban detrás de un joven por realizar más de medio centenar de pintadas en diferentes edificios del municipio.

Desde hace meses, agentes de la Comisaría estaban tras las pista de las pintadas, todas con la misma firma. Un gran número de ellas las hizo sobre paredes y cristaleras del ayuntamiento de Maó.

También aparecieron pintadas en la fachada de la Autoridad Portuaria, sobre el cristal del ascensor en la calle de Ses Moreres, en el aparcamiento Freginal, sobre la fachada del Pabellón Alcázar, en calle Albert Camus, en la del edificio Telefónica, en la Plaza Colón, en el Mercat del Peix y en diferentes contenedores y mobiliario urbano. Incluso llegó a pintar en las paredes de la comisaría de la Policía Nacional en Maó.

Los agentes procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de daños, procediendo a su traslado hasta dependencias policiales. Los daños causados podrían alcanzar los 10.000 euros.