Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condenado Chalé LewandoskiDespido ArrasateReordenación Ajuntament PalmaEl Tiempo en MallorcaSóller ZBELey de la Serra
instagramlinkedin

Un tribunal indonesio condena a los asesinos de Matilde Muñoz a 18 años de cárcel

Los acusados son un empleado y un exempleado indonesios del hotel donde se alojaba Muñoz en Lombok

Matilde Muñoz, la mujer asesinada en Indonesia.

Matilde Muñoz, la mujer asesinada en Indonesia. / DM

EFE

Un tribunal indonesio condenó este miércoles a 18 años de cárcel a los dos hombres acusados de matar a Matilde Muñoz, residente en Mallorca, en su habitación de hotel de la turística isla de Lombok (Indonesia) el pasado julio.

La sesión tuvo lugar este miércoles en el tribunal de Mataram (Lombok), donde comenzó el juicio el pasado 17 de diciembre, y la sentencia se corresponde con la pena que había pedido la fiscal, Made Saptini, a comienzos de mes.

Los acusados son un empleado y un exempleado indonesios del hotel donde se alojaba Muñoz en Lombok, quienes admitieron durante el juicio haber entrado a robar a la española la madrugada del pasado 2 de julio en su habitación del establecimiento y haberla matado tras entrar en "shock" cuando despertó la mujer, de entonces 72 años.

La Fiscalía los había acusado de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, delitos que pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, si bien Indonesia no suele aplicarla.

Los acusados del crimen de Matilde Muñoz durante el juicio en Lombok.

Los acusados del crimen de Matilde Muñoz durante el juicio en Lombok. / IWAN SURYADI/EFE

Matilde "murió por asfixia"

El cadáver de Muñoz fue hallado el pasado 30 de agosto en una playa de Lombok a medio kilómetro de su hotel Bumi Aditya, en la zona de Senggigi, después de que los acusados ocultaran allí el cuerpo durante la mayor parte de los casi dos meses que habían transcurrido desde su muerte, según la investigación policial.

Los resultados de la autopsia, llevada a cabo el pasado 4 de septiembre en el hospital policial de Lombok, revelaron que Muñoz "murió por asfixia".

El examen indicó que había "signos de traumatismo en la cabeza, cuello y pecho" de Muñoz, lo que "fortaleció la sospecha de que fue víctima de violencia", tal y como recogió el informe divulgado por la Policía indonesia el pasado septiembre,

Si bien la Policía y la Fiscalía mantuvieron la acusación contra los dos condenados, el entorno de Muñoz denunció en varias ocasiones presuntas incongruencias en los testimonios de otros empleados del hotel. Dos de ellos testificaron en el juicio.

Noticias relacionadas

Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Muñoz acostumbraba a pasar largas temporadas en Lombok y consideraba el Bumi Aditya su "casa" en la isla, según su entorno

TEMAS

  • Mallorca
  • sucesos
  • Indonesia
  • Violencia
  • Fiscalía
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
  2. Sóller se convierte en el primer municipio de España que crea una Zona de Bajas Emisiones sin obligación de hacerlo
  3. Ortells aguanta a Arrasate y dirigirá al Mallorca ante la Real Sociedad
  4. Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”
  5. Fulgencio Coll, sobre la estafa que sufrió: 'Cogí una llamada y con mucha habilidad fueron capaces de acceder a mi cuenta
  6. El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches
  7. Las opciones que tiene el Mallorca para sustituir a Arrasate
  8. Alertan de que la nueva Ley de la Serra permitirá desviar caminos públicos 'para favorecer' a los dueños de 'possessions

Un tribunal indonesio condena a los asesinos de Matilde Muñoz a 18 años de cárcel

Un tribunal indonesio condena a los asesinos de Matilde Muñoz a 18 años de cárcel

Localizan en Colombia a un fugitivo buscado por dos intentos de homicidio

Hallan muerto a un hombre de 78 años al sofocar un incendio forestal en la zona del Gorg Blau

Hallan muerto a un hombre de 78 años al sofocar un incendio forestal en la zona del Gorg Blau

Detienen a un atracador en Palma por robar un móvil y a la víctima por apuñalarle después

Acusan a un joven de robar 31 rollos de cable de cobre en Petra

Acusan a un joven de robar 31 rollos de cable de cobre en Petra

Imputada por llevarse su coche de un taller de Palma sin pagar la factura de 1.800 euros

Imputada por llevarse su coche de un taller de Palma sin pagar la factura de 1.800 euros

En prisión un hombre por mantener relaciones sexuales con una menor en Palma y grabarla en vídeo

En prisión un hombre por mantener relaciones sexuales con una menor en Palma y grabarla en vídeo

Tres heridos al chocar un coche con una furgoneta en la rotonda del cementerio de Palma

Tracking Pixel Contents