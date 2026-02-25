Sorprenden in fraganti a un ladrón robando en una furgoneta en Palma

Un ladrón fue sorprendido in fraganti por agentes de la Policía Nacional cuando salía de robar en una furgoneta aparcada en Palma a la que había forzado previamente. Al ser requerido por los policías, este emprendió la huida a la carrera hacia Son Gotleu. Una patrulla policial le dio alcance pero este se resistió activamente propinando patadas y manotazos. Finalmente, los funcionarios lograron reducirle y le detuvieron por los presuntos delitos de robo en el interior de vehículo y desobediencia a agente de la autoridad.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco y media de la madrugada del pasado domingo. Una patrulla de agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional se toparon frente a frente con un ladrón que abandonaba una furgoneta estacionada en las inmediaciones de la calle Manacor. Previamente la había forzado. Cuando fue requerido por los policías, este emprendió una huida a la carrera. Durante su escapada, se deshizo de una bolsa que portaba.

Los agentes iniciaron la persecución a pie de él. El fugitivo hizo caso omiso a las órdenes que le profirieron para que se detuviera. Este prosiguió con su huida mientras miraba de manera insistente hacia atrás.

La persecución se desarrolló por las calles Manacor, Reyes Católicos y adyacentes. Hasta que el ladrón se introdujo en el vecino barrio de Son Gotleu. Allí, otra patrulla le dio alcance después de que un agente de esta corriera tras él. Este le interceptó y le detuvo. En ese momento, el malhechor se resistió activamente y le propinó toda suerte de manotazos y patadas. Finalmente, los policías le redujeron y procedieron a su detención por un presunto delito de robo con fuerza en el interior de vehículo y otro de resistencia y desobediencia a agente de la autoridad.

Otras cinco furgonetas forzadas

Al realizar una inspección detallada en la furgoneta que había saqueado, los agentes observaron que la ventanilla delantera izquierda estaba rota. Mientras, el interior se encontraba completamente revuelto. Después de hacer una batida por la zona, los policías localizaron otras cinco furgonetas industriales forzadas. De hecho el estado de los cristales y del interior era similar a la otra.

A través de la sala del 091, los agentes contactaron con los dueños de las furgonetas saqueadas y les informaron de los tratos que debían seguir. Por su parte, el detenido fue trasladado a dependencias policiales.

Noticias relacionadas

A