La Policía Montada de Palma asiste a una anciana de 91 años que sufrió una caída en el Paseo Mallorca

Agentes de la Sección Montada de la Policía Local de Palma han atendido hoy a una anciana de 91 años que acababa de sufrir una caída en el Paseo Mallorca. Los agentes han prestado los primeros auxilios a la víctima mientras llegaban los servicios sanitarios, que se han hecho cargo de ella.

Los hechos han ocurrido este miércoles por la mañana, ha explicado la Policía Local. Los agentes estaban patrullando por la zona, cuando han visto que una mujer de avanzada edad había sufrido una caída. La anciana estaba muy nerviosa y los policías han intentado calmarla, al tiempo que han solicitado la presencia de una ambulancia.

Efectivos del 061 han acudido al lugar y han examinado a la mujer.