Emergencias
La Policía Montada de Palma asiste a una anciana de 91 años que sufrió una caída en el Paseo Mallorca
Agentes de la Sección Montada de la Policía Local de Palma han atendido hoy a una anciana de 91 años que acababa de sufrir una caída en el Paseo Mallorca. Los agentes han prestado los primeros auxilios a la víctima mientras llegaban los servicios sanitarios, que se han hecho cargo de ella.
Los hechos han ocurrido este miércoles por la mañana, ha explicado la Policía Local. Los agentes estaban patrullando por la zona, cuando han visto que una mujer de avanzada edad había sufrido una caída. La anciana estaba muy nerviosa y los policías han intentado calmarla, al tiempo que han solicitado la presencia de una ambulancia.
Efectivos del 061 han acudido al lugar y han examinado a la mujer.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jan Virgili se despide de Jagoba Arrasate: 'Muchas gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño
- El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
- Sóller se convierte en el primer municipio de España que crea una Zona de Bajas Emisiones sin obligación de hacerlo
- Ortells aguanta a Arrasate y dirigirá al Mallorca ante la Real Sociedad
- Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”
- Fulgencio Coll, sobre la estafa que sufrió: 'Cogí una llamada y con mucha habilidad fueron capaces de acceder a mi cuenta
- El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches
- Las opciones que tiene el Mallorca para sustituir a Arrasate