La Policía Local disuelve grupos de jóvenes que hacían carreras ilegales de coches y motos en polígonos de Palma
Los agentes identificaron a decenas de conductores e interpusieron una veintena de denuncias
Agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma disolvieron durante la tarde del pasado sábado dos concentraciones de varios centenares de jóvenes que presenciaban carreras ilegales de vehiculos en los polígonos de Son Rossinyol y Can Valero. Los operativos se saldaron con decenas de conductores identificados y una treintena de multas por distintas infracciones.
Según informa la Policía Local de Palma, la base del 092 recibió sobre las ocho de la tarde del sábado varios avisos alertando de carreras y maniobras peligrosas en la calle Gremi de Corredors, en el polígono de Son Rossinyol. Agentes de paisano del GAP constataron la presencia de unas 250 personas que observaban cómo varios turismos y motocicletas realizaban aceleraciones de tipo burn-out y competiciones de velocidad, utilizando los accesos a la carretera de Sóller.
Ante la magnitud de la concentración, se requirió el apoyo de unidades uniformadas. A la llegada de las patrullas, gran parte de los asistentes se dispersaron. En esta primera fase, los agentes interpusieron once denuncias por infracciones a la Ordenanza Municipal de Circulación, seis por no haber pasado la ITV y dos por carecer de seguro obligatorio.
Se desplazan a Can Valero
Al observar que los participantes se desplazaban hacia el polígono de Can Valero, las unidades del GAP continuaron el dispositivo en esta zona. Allí se interpusieron otras diez denuncias por conducción negligente, realización de derrapes y aceleraciones innecesarias, además de dos denuncias por deficiencias en la ITV y el seguro. El operativo se saldó con la retirada de tres vehículos al depósito municipal.
