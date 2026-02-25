Oleada de incendios de contenedores en Palma: cinco en tres horas

Los Bombers de Palma entablaron en la noche de ayer una carrera con unos pirómanos, que dejaron una estela de fuegos intencionados en contenedores de basura desde los alrededores de Sindicat a la zona de Foners. Cinco incendios en tres horas. Sin embargo, la rápida intervención de los equipos de extinción permitió que fueran sofocados todos antes de que se extendieran.

Según informan desde los Bombers de Palma, el primer fuego se declaró sobre las nueve y media de la noche del martes en un contenedor de basura en la calle Mateu Enric Lladó, cerca de la Porta de Sant Antoni. Una dotaciones de los Bombers acudió rápidamente al lugar y sofocó el incendio cuando apenas era un conato. Solo un contenedor resultó parcialmente dañado. Los bomberos estaban recogiendo el material cuando, a las diez y veinte, recibieron el aviso de un segundo fuego en otra batería de contenedores muy cerca de allí, en la calle Antoni Ribas. De nuevo los bomberos llegaron al lugar a tiempo para evitar que el fuego se extendiera. Y la carrera prosiguió. A las once menos veinte hubo otro aviso de fuego en un contenedor al final de Sindicat. A las doce menos veinte otro en la calle Patronat Obrer. Y a la una menos veinte de la madrugada el último, en la calle Francesc Cantarellas. Los Bombers fueron saltando de un incendio a otro y en todos los casos llegaron a tiempo para evitar la propagación de las llamas.

En total cinco incendios en un lapso de poco más de tres horas y a pocos cientos de metros de distancia unos de otros. Todos los incidios apuntan a todos ellos fueron provocados por las mismas personas. La Policía Nacional ha abierto una investigación para localizar a los autores.