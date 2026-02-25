Localizan en Colombia a un fugitivo buscado por dos intentos de homicidio

La Policía colombiana ha localizado en el país sudamericano a un joven que está reclamado en Mallorca por su implicación en un doble intento de homicidio ocurrido el pasado verano en Magaluf, en Calvià. El fugitivo, junto a otro chico, propinaron una brutal paliza y causaron gravísimas lesiones a dos hombres en la calle Greco durante un asalto. El otro presunto implicado fue arrestado en octubre e ingresó en prisión por orden del juez. La Guardia Civil está a la espera de que se detenga ahora al segundo responsable en cumplimiento de la orden internacional que se ha cursado.

La calle Greco de Magaluf, donde ocurrió la doble agresión.

Los hechos ocurrieron sobre las seis menos cuarto de la madrugada del pasado 24 de agosto, en la calle Greco de Magaluf. Dos jóvenes atacaron a un hombre de 30 años, al que propinaron repetidos golpes para robarle el dinero y las tarjetas de crédito que llevaba. En ese momento, un auxiliar de seguridad de un hotel de la zona se asomó a la puerta trasera del establecimiento al oír un ruido, y los atacantes la emprendieron también a golpes con él.

Las dos víctimas quedaron tendidas en el suelo, con gravísimas lesiones. El primero de ellos estaba en estado crítico cuando fue evacuado al hospital de Son Espases a causa de los golpes que recibió en la cabeza. Aunque se recuperaron, ambos sufren severas secuelas por la agresión.

El grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Calvià se encargó de la investigación y en los días que siguieron tomó declaración a diferentes testigos y revisó numerosas cámaras de seguridad de los alrededores, lo que permitió finalmente identificar a los dos agresores.

Uno de ellos, un español de 18 años, fue detenido el 22 de octubre. Se trataba de un delincuente con numerosos antecedentes que cuando ocurrió el asalto estaba fugado de es Pinaret. Fue puesto a disposición judicial, y el juez de guardia decretó su ingreso en prisión.

Mientras tanto, los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Calvià lograron identificar al segundo implicado en la agresión. Se trataba de un joven de nacionalidad colombiana, que se había marchado precipitadamente a su país poco después del asalto para tratar de evitar ser arrestado.

Los investigadores solicitaron una orden internacional de búsqueda y detención, que fue trasladada a la Policía colombiana con los datos del sospechoso y los delitos que se le imputan.

La Policía colombiana ha informado recientemente a la Guardia Civil de que el joven ha sido localizado en el país, por lo que se espera que pueda ser detenido en breve, con vista a su extradición a España para responder como presunto coautor del doble intento de homicidio.