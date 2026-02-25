Un joven que violó a una menor a la que conoció en Instagram evita la cárcel tras un pacto

Un joven de 26 años que violó a una menor de 14 años en Palma tras citarse con ella en Instagram ha evitado la cárcel tras alcanzar un acuerdo con la propia víctima y la Fiscalía. El acusado ha reconocido, en una vista celebrada en la Audiencia Provincial, que forzó a la adolescente a mantener relaciones sexuales y se ha declarado autor de un delito de agresión sexual con dos atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño. La condena ha quedado fijada en dos años de prisión, pero el pacto incluye la suspensión de su ejecución, por lo que no deberá cumplirla. El tribunal ha dictado sentencia en el acto.

Los hechos ocurrieron el 23 de febrero de 2020. El procesado, senegalés de 20 años, conoció ese día a través de la red social Instagram a una menor de 15 años. Tras charlar con ella, la invitó a su domicilio, en la barriada palmesana de Son Gotleu, y la chica acudió a la vivienda. Una vez allí, el joven empezó a insistirle para que desnudara. Aunque ella se negó varias veces, acabó cediendo ante la persistencia del acusado.

Acto seguido, el acusado la penetró contra su voluntad, siendo consciente de que se trataba de una menor de edad. La adolescente acabó presentado una denuncia por estos hechos y el joven llegó a ser detenido.

Petición de nueve años

La Fiscalía le imputó un delito de agresión sexual con acceso carnal a menor de 16 años y reclamó para él una condena de nueve años de prisión, así como una indemnización de 5.000 euros para la víctima por daños morales.

El juicio debía celebrarse hoy en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma, pero las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad. Acusaciones y defensa han pactado aplicar dos atenuantes. Una de reparación del daño, ya que el acusado ha consignado 3.500 euros para compensar a la perjudicada antes del juicio. Y la otra, de dilaciones indebidas, pues el proceso judicial ha permanecido paralizado por causas ajenas el procesado.

De esta manera, la condena ha quedado fijada en dos años de prisión, cinco de inhabilitación para cualquier profesión u oficio que conlleve acceso directo con menores y una orden de alejamiento de la víctima. El encausado, que ha mostrado su conformidad ante el tribunal, se ha comprometido a abonar otros 4.000 euros a la chica en un plazo de siete meses.

Noticias relacionadas

La Fiscalía, la defensa y la acusación particular han acordado además suspender el cumplimiento de la pena de prisión, por lo que el joven no será encarcelado con la condición de que no cometa otros delitos en un plazo de tres años.