Incendio en un despacho de una nave industrial del Polígono de Son Castelló, en Palma

Dotaciones de los Bombers de Palma han sofocado esta tarde un incendio declarado en un despacho de una nave industrial del Polígono de Son Castelló, en Palma. Finalmente solo ha resultado afectado el mobiliario de esta oficina, ya que los equipos de extinción han conseguido atajar las llamas antes de que se extendieran.

El fuego, según informan fuentes de los Bombers, se ha declarado sobre las seis de la tarde en una oficina de una nave industrial ubicada en la calle Gremi Forners, en el Polígono de Son Castelló. El despacho estaba vacío en ese momento y las llamas se han extendido por una estantería donde había documentos y cartones, que han ardido rápidamente.

Los Bombers se han movilizado rápidamente ante el peligro que suponen los fuegos en naves industriales. Finalmente han conseguido atajar las llamas antes de que se extendieran, tras una hora de trabajo. El fuego solo ha afectado a la oficina y no se han producido daños personales.